Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс служба МАУ.

Таким образом авиакомпания пытается предотвратить ожиданиям пассажиров и отмене незагруженных рейсов. В то же время в июне МАУ продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы с регулярной программы. Компания планирует осуществить рейсы по следующим направлениям:

— 18 июня: Лондон (Хитроу) - Киев (эвакуационный)

— 19 июня: Киев - Херсон, Киев - Одесса

— 20 июня: Киев - Бангкок

— 21 июня Бангкок - Киев (эвакуационный), Херсон - Киев, Одесса - Киев, Киев - Стамбул - Киев

— 22 июня: Киев - Нью-Йорк - Киев (эвакуационный)

— 23 июня: Киев - Амстердам - Киев

— 24 июня: Киев - Майами, Киев - Париж

— 25 июня: Майами - Киев (эвакуационный)

— 26 июня: Киев - Стамбул - Киев, Киев - Афины - Киев, Киев - Одесса, Киев - Львов, Киев - Херсон

— 28 июня: Киев - Стамбул - Киев, Дубай - Киев

— 29 июня: Киев - Тель-Авив - Киев, Херсон - Киев, Одесса - Киев, Львов - Киев

— 30 июня: Киев - Амстердам - Киев

В компании отметили, что во время дальнейшего планирования рейсов будут учитывать экономическую целесообразность запуска каждого направления и открытие границ для украинцев. Сначала авиакомпания будте ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

Напомним, Польша в ночь на среду возобновила международное авиасообщение, но только из аэропортов на территории ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, поэтому запланированные на 17 июня рейсы из Киева были отменены.