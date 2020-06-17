Польша в ночь на среду возобновила международное авиасообщение, но только из аэропортов на территории ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, поэтому запланированные на 17 июня рейсы из Киева были отменены.

Об этом сообщает корреспондент Европейской правды.

Согласно постановлению польского правительства, Польша разрешила международные авиарейсы из аэропортов, расположенных на территории государств-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли - за исключением Великобритании, Швеции и Португалии.

17 июня из аэропорта «Киев» были запланированы рейсы авиакомпании Wizz Air в Варшаву, Краков и Вроцлав, а также LOT - в Варшаву. Все они отменены - как и обратные рейсы из Польши.

Очевидно, рейсы из Украины в Польшу не будут совершаться до 30 июня - до этой даты действует постановление польского правительства.

Ранее стало известно, что после трех месяцев действия ограничений на въезд для иностранцев Польша вновь открыла свои границы со всеми соседними странами Евросоюза.