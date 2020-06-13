После трех месяцев действия ограничений на въезд для иностранцев Польша вновь открыла свои границы со всеми соседними странами Евросоюза.

Об этом сообщает TVN24.

Открытие польских границ означает, что путешественники имеют право на свободный въезд, выезд и транзит через Польшу и не обязаны проходить карантин. Отмена ограничений также касается всех граждан ЕС, которые будут приезжать из соседних с Польшей стран.

Внешние границы ЕС пока остаются закрытыми.