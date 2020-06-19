Медицинским учреждениям, которые после старта второго этапа медреформы столкнулись с нехваткой средств, правительство направит 4,5 миллиарда гривен. Соответствующее постановление Кабинет министров Украины рассмотрит на заседании 19 июня.

Об этом, в четверг, 18 июня, в программе «Право на владу» на «1+1» заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет Корреспондент.

— Планируем выносить постановление о направлении определенной суммы средств, дополнительно 4,5 миллиарда гривен, на поддержку тех больниц, которые оказались после первого апреля на грани существования. Их надо поддержать. Некоторые получили в этом году финансирование меньше, чем было в прошлом году, что приводит, в частности, к увольнению медицинских работников. Мы не можем этого допустить и это недопустимо. Особенно в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, борьбы с COVID-19, — сказал Максим Степанов.