Сегодня, 12 июня, под зданием Николаевской облгосадминистрации проходит митинг сотрудников КП «Областной детский центр медицинской реабилитации» против сокращения штата учреждения.

Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.

Отметим, что 10 января 2020 года КП «Областной детский центр медицинской реабилитации» было реорганизовано путем слияния Николаевского областного детского туберкулезного санатория «Дубки» и Николаевского областного детского кардиоревматологического санатория «Южный». При этом, количество койко-мест областной властью уменьшено до 250, сейчас все делается, чтобы их осталось 150.

По словам сотрудницы учреждения, с этого момента Областной детский центр медицинской реабилитации не получает финансирование.

— Нас с апреля перестали финансировать. У нас было два санатория. Сейчас нас объединили в один реабилитационный центр — «Дубки» и «Южный». «Дубки» — это дети, скажем так, туберкулезные. Нас объединили и перестали финансировать, - сказала участница митинга

Стоит отметить, что в ходе митинга сотрудники Центра поют песни с призывом решить вопрос с финансированием учреждения. В частности, работники напевали следующие строки: «Дорогие депута..., Центр должен быть всегда! Голосуем за опрос, вы поставьте наш вопрос! Дорогие депута…, мы вам очень благода…! Вы нам много обеща…, Центру детскому ура!».

Напомним, что 16 января 2020 года Верховной Радой был принят Закон Украины «О полном общем среднем образовании». В частности, закон предусматривает закрытие 1-9 классов школ-интернатов санаторного типа. С 2020 года подобные учебные заведения должны прекратить набор в школы, а с 2024 года полностью переформатироваться в лицеи с сохранением пансиона.

При этом, 3 июня под зданием Николаевской ОГА сотрудники санаториев «Дубки» и «Южный» вышли на акцию протеста против сокращения штата и с требованием выплатить заработные платы за два месяца. Позже, Мешково-Погореловская санаторная школа-интернат, которая находится в Витовском районе Николаевской области, опубликовала видеообращение, в котором раскритиковала действия МОН в части реформирования подобных учреждений.

Также, директора санаторных школ Николаевской области обвинили нардепов и Министерство образование в полном непонимании их функционала и просят президента Владимира Зеленского не допустить их закрытия.