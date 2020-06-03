Сегодня, 3 июня, под зданием Николаевской областного совета сотрудники Николаевского областного детского туберкулезного и кардиологического санатория «Дубки» и «Южный» вышли на акцию протеста против сокращения штата и с требованием выплатить заработные платы за два месяца.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отметим, что 10 января 2020 года КП «Областной детский центр медицинской реабилитации» было реорганизовано путем слияния Николаевского областного детского туберкулезного санатория «Дубки» и Николаевского областного детского кардиоревматологического санатория «Южный». Количество койко-мест областной властью уменьшено до 250, сейчас все делается, чтобы их осталось 150.

Сотрудники санаторий выступил против слияния и сокращения койко-мест.

— Мы не понимаем, как так можно? Нам пришли письма счастья в которых сообщили, что идет сокращение. У нас в каждом санатории отдыхало по 130 детей. Вот скажите, как можно сокращать детский противотуберкулезный санаторий? Это нонсенс, — заявила сотрудница санатория «Дубки».

Помимо этого, сотрудники заявили, что им уже два месяца не платят зарплаты, а чиновники игнорируют их просьбы.

— Пусть депутаты, чиновники не будут получать зарплату пару месяцев и тогда посмотрим на них. Как так можно? Уже два месяца сидеть без зарплаты. Как нам выжать, скажите пожалуйста? — отметила сотрудница санатория.

В итоге к протестующим вышла депутат областного совета Светлана Гладун, которая пригласила медиков на заседание бюджетной комиссии на которой должны обсудить волнующие их вопросы.

Напомним, ранее аналогичную акцию медики провели 7 мая.

В свою очередь депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко предложила провести выездную комиссию на территории областного детского туберкулезного центра «Дубки», в котором с целью оптимизации сократили количество койко-мест.

Депутаты Николаевского областного совета, члены партии «Оппозиционная платформа - За життя» выступили с заявлением о недопущении фактического прекращения работы двух детских санаториев «Дубки» и «Южного», которые являются областной коммунальной собственностью. В этих санаториях лечилось более 400 детей больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и инфицированных туберкулезом.

26 мая по инициативе депутата Татьяны Демченко состоялось выездное совещание депутатов Николаевского облсовета с представителями трудовых коллективов санаториев. Присутствовавшие депутаты областного совета заверили сотрудников КНП, что они будут отстаивать своевременное и в полном объеме финансирование учреждений здравоохранения. Однако для этого необходима политическая воля по срочному внесению изменений в бюджет области на 2020 год.