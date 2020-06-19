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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 3,5 миллиона на закупку мусоровоза с задней загрузкой для вывоза отходов с контейнеров углубленного типа.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Департамент 18 июня объявил торги на закупку мусоровоза с задней загрузкой на базе шасси МАЗ 5340 (или эквивалент) с крано-манипуляторной установкой Palfinger (или эквивалент) с ожидаемой стоимостью 3,5 миллиона.

Срок поставки мусоровоза до 1 октября 2020 года. Аукцион в торгах состоится 7 июля.

Отмечается, что подрядчик должен поставить мусоровоз 2019 выпуска, с объемом бункера 11-13 м3, с задней загрузкой с крано-манипуляторной установкой, который предназначен для сбора ТБО с углубленных контейнеров емкостью 3-6 м3, а также из контейнеров емкостью 0,12-1, 1 м3, тип двигателя должен быть дизельный, объем двигателя должен быть не менее 6000 см3, полная масса автомобиля от 17000 до 21000 кг, максимальная грузоподъемность крана-манипуляторной установки не менее 5500 кг и прочее.

Гарантия для авто не менее 12 месяцев и не менее 50 000 км пробега. Поставщик за свой счет должен будет осуществлять обслуживание авто в течение гарантийного срока.

Напомним, что в декабре 2019 года директор департамента ЖКХ горсовета Сергей Коренев рассказал о программе обращения с мусором в Николаеве, которая рассчитана на 3 года и обойдется в 125 миллионов: в ней заложена покупка нового транспорта, контейнеров и реконструкция полигона ТБО.

В итоге депутаты утвердили городскую целевую программу по обращению с ТБО на 2020-2022 года. «За» проголосовали 32 депутата.