На Николаевщине прокуратура через суд требует вернуть в собственность государства земли на берегу Черного моря стоимостью 560 тысяч, которые райадминистрация незаконно передала в частную собственность.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.

Николаевская местная прокуратура №1 в судебном порядке оспаривает незаконное распоряжение Березанской райгосадминистрации об отводе в частную собственность граждан восьми земельных участков прибрежной зоны Черного моря общей площадью 0,2 гектара стоимостью 560 тысяч гривен. Эти земли расположенных на территории Рыбаковская сельсовета Березанского района.

Иски поданы в связи с тем, что райадминистрация при принятии распоряжений нарушила требования земельного и водного законодательства.

В частности, такие земли должны находиться исключительно в государственной и коммунальной собственности и могут предоставляться только в пользование для специально определенных целей (размещение баз отдыха, пансионатов, пляжей и прочее).

Прокуратура в суде требует отменить незаконные распоряжения РГА, признать недействительными государственные акты на право собственности на эти участки и потребовать их в собственность государства.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в течение месяца на сессии городского совета будут рассмотрены все «зависшие» земельные вопросы.