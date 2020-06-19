Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в течение месяца на сессии городского совета будут рассмотрены все «зависшие» земельные вопросы.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, в Николаевском городском совете за последние годы по различным причинам оказались нерассмотренными и «зависли» около 2 тысяч земельных вопросов.

По мнению городского головы, ситуация с нерассмотренными земельными вопросами тормозит развитие Николаева.

— Я оцениваю эту ситуацию как очень негативную и вижу вину не только своих подчиненных, но и работу депутатского корпуса — я не разделяю себя с депутатами сейчас, чтобы никто не говорил, что Сенкевич опять облил грязью депутатов, а сам вот такой красавчик. Нет. Я говорю о том, что сессия городского совета работает неправильно и то, что одни вопросы проходят, а другие не проходят, не набирают голосов — в этом нет ничего криминального, но в этом нет ничего логичного. Если есть какое-то предприятие, которое работает, платит налоги и хочет расшириться или изменить назначение своей земли, или перепродали это предприятие, а новый собственник хочет строиться, но ему нужны документы — не голосовать нелогично. Это очень и очень плохо. Это тормозит развитие города, - сказал Александр Сенкевич.

При этом городской голова отметил, что на сегодняшний день Департамент архитектуры Николаевского горсовета рассмотрел земельные вопросы, которые ранее были отправлены для проведения предсессионной процедуры их рассмотрения, и направил их в Управление земельных ресурсов, после чего вопросы вынесут на рассмотрение сессии.

— Почему мы отправили (проекты решений, - прим.) снова в архитектуру получить выводы? Потому что, действительно, многие выводы были получены 4 года назад и сегодня они утратили свою актуальность вследствие принятия зонинга, детального плана территорий и прочего. Сейчас они будут отработаны, переданы обратно в сессию городского совета. Некоторые вещи принимать уже незаконно, потому что, например, была история выделения участка по аукционам. Сейчас архитектура (Департамент архитектуры Николаевского горсовета, - прим.) отработала, передала на землю (Управление земельных ресурсов Николаевского горсовета, - прим) — они сформируют, передадут депутатам, а депутаты уже будут голосовать, - сказал Александр Сенкевич.

По его мнению, сессия должна проголосовать пакетом все неспорные вопросы, а остальные отложить для их детального рассмотрения.

— Мое мнение простое. Чтобы никого там не обвиняли в коррупции. Есть отдельные вопросы, которые являются спорными, например, два предприятия не могут определиться с землей — отнесли в сторону; зеленые зоны — отнесли в сторону. Все остальные вопросы, которые не имеют конфликта, должны быть сформированы в один пакет и проголосованы одним голосованием. Моя позиция такая. Иначе это уже попахивает коррупцией, когда это голосуем, это не голосуем, этого ждем, чтоб пришел поклонился — такого не должно быть. Все собрали в один пакет — проголосовали, - сказал Александр Сенкевич.

При этом мэр добавил, что планирует в течение месяца на сессии проголосовать 2 тысячи накопившихся земельных вопросов.

— Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы с депутатами хорошо поработаем и в ближайший месяц все земельные вопросы, которые накопились за 4 года, будут проголосованы, - добавил Александр Сенкевич.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что после снятия карантинных ограничений готов каждую неделю проводить земельную сессию горсовета, чтобы решить земельные вопросы.

При этом, глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает недопустимым тот факт, что депутаты за последние несколько лет не могут рассмотреть около 2 тысяч земельных вопросов.