Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал повышение заработных плат врачам и медицинским работникам.

Об этом он заявил во время заседания правительства, передаёт Громадське.

Он рассказал, что правительство приняло ряд решений для «улучшений в медицинской сфере». В частности, в этом году правительство планирует увеличить выплаты по зарплатам медикам почти 8 миллиардов гривен.

— Всем врачам независимо от должности предлагаем повысить оклад на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты (в денежном эквиваленте это примерно 2360 гривен). Младшим медицинским сестрам — в размере 25% (ориентировочно 1180 гривен), - уточнил Денис Шмыгаль.

Он уверяет, что это повышение - «только начало». Осуществить его правительство планирует с 1 сентября 2020 года.

— Помимо повышения зарплат мы хотим изменить тарифы, по которым происходит лечение. Имеется в виду, что государство будет тратить больше средств на пациентов, и врачам не нужно будет экономить на лечении украинцев, - добавил Денис Шмыгаль.

Кроме этого, Шмыгаль пообещал, что Кабмин выделит почти 1,3 миллиарда гривен на экстренную помощь и 2,3 миллиарда больницам, которые «критически недофинансированы».

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.