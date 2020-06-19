Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.

Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров, в пятницу, 19 июня.

Он добавил, что в двух областях Украины наполнение больниц инфицированными коронавирусом превышает 50%.

— Сегодня так же главный врач Александровской больницы города Киева заявила о значительном увеличении больных в реанимации. Это фактически врачи называют результатом несоблюдения карантинных правил, правил дистанцирования, масочного режима, дезинфекции. Мы фактически сегодня получим начало очередной или первой или второй, как хотите можно это назвать, волны заболеваемости на коронавирус, — сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что для улучшения эпидемиологической ситуации необходимо придерживаться социальной дистанции, масочного режима, а также дезинфекции.

Отметим, Кабинет Министров Украины продолил действие адаптивного карантина до 31 июля.

Напомним, в правительстве назвали причиной увеличения случаев заболевания COVID-19 не является увеличение количества тестов, это произошло из-за ослабления карантина в Украине.

Также напомним, что за сутки коронавирус в Украине обнаружили у 921 человека. Это наибольшее количество зафиксированных случаев COVID-19 в стране.