Народный банк Китая планирует временно вести стимулирующую политику, чтобы избежать падения экономики на фоне коронавирусного кризиса.

Об этом 19 июня сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что до конца этого года новые кредиты, вероятно, достигнут рекордных 20 триллионов юаней (около 2,8 триллиона долларов) по сравнению с 16,81 триллиона юаней в 2019 году, а общее социальное финансирование может увеличиться более чем на 30 триллионов юаней (4,2 триллиона долларов).

В то же время руководство Центробанка КНР заявляет, что следует обратить внимание на последствия таких действий и «заблаговременно разработать механизмы выхода из инструментов (стимулов)».

Напомним, в конце мая Министерство торговли США объявило о введении новых санкций против отдельных китайских компаний и правительственных организаций.