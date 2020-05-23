Министерство торговли США объявило о введении новых санкций против отдельных китайских компаний и правительственных организаций.

На сайте министерства опубликованы два санкционных списка.

В первый вошли Институт судебной экспертизы Министерства общественной безопасности КНР и восемь китайских юридических лиц.

Отмечается, что они являются соучастниками нарушений прав человека и злоупотреблений, совершенных в ходе китайской кампании репрессий, массовых незаконных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, этническими казахами и другими членами мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В министерстве сообщили, что эти ведомства и юрлица дополнят созданный в октябре 2019 года санкционный список, в котором по тем же обвинениям уже находятся 28 китайских компаний.

Во второй санкционный список вошли 24 правительственные и коммерческие китайские организации «осуществляющие деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов».

Напомним, ранее Сенат США одобрил законопроект, который может привести к исключению китайских компаний в листинге на фондовых биржах Штатов. Это может затронуть такие крупнейшие компании КНР, как Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc.

Эти организации базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах.

В Министерство объяснили, что они импортируют из США товары и технологии, и в конечном счете связаны с созданием оружия массового поражения и технологий военного назначения.