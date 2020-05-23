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Министерство торговли США объявило о введении новых санкций против отдельных китайских компаний и правительственных организаций.
На сайте министерства опубликованы два санкционных списка.
В первый вошли Институт судебной экспертизы Министерства общественной безопасности КНР и восемь китайских юридических лиц.
Отмечается, что они являются соучастниками нарушений прав человека и злоупотреблений, совершенных в ходе китайской кампании репрессий, массовых незаконных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, этническими казахами и другими членами мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
В министерстве сообщили, что эти ведомства и юрлица дополнят созданный в октябре 2019 года санкционный список, в котором по тем же обвинениям уже находятся 28 китайских компаний.
Во второй санкционный список вошли 24 правительственные и коммерческие китайские организации «осуществляющие деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов».
Напомним, ранее Сенат США одобрил законопроект, который может привести к исключению китайских компаний в листинге на фондовых биржах Штатов. Это может затронуть такие крупнейшие компании КНР, как Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc.
Эти организации базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах.
В Министерство объяснили, что они импортируют из США товары и технологии, и в конечном счете связаны с созданием оружия массового поражения и технологий военного назначения.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
Министерство торговли США объявило о введении новых санкций против отдельных китайских компаний и правительственных организаций.
На сайте министерства опубликованы два санкционных списка.
В первый вошли Институт судебной экспертизы Министерства общественной безопасности КНР и восемь китайских юридических лиц.
Отмечается, что они являются соучастниками нарушений прав человека и злоупотреблений, совершенных в ходе китайской кампании репрессий, массовых незаконных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, этническими казахами и другими членами мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
В министерстве сообщили, что эти ведомства и юрлица дополнят созданный в октябре 2019 года санкционный список, в котором по тем же обвинениям уже находятся 28 китайских компаний.
Во второй санкционный список вошли 24 правительственные и коммерческие китайские организации «осуществляющие деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов».
Напомним, ранее Сенат США одобрил законопроект, который может привести к исключению китайских компаний в листинге на фондовых биржах Штатов. Это может затронуть такие крупнейшие компании КНР, как Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc.
Эти организации базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах.
В Министерство объяснили, что они импортируют из США товары и технологии, и в конечном счете связаны с созданием оружия массового поражения и технологий военного назначения.