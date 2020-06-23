Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что выделенные от горсовета для КП 15 миллионов гривен в уставной фонд были использованы для погашение долга перед Мировым банком. Депутат Игорь Копейка назвал такие манипуляции с деньгами незаконными.

Об этом он рассказал сегодня, 23 июня, во время сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

Директор КП заявил, что с помощью выделенных в уставной фонд средств был погашен кредит от Мирового банка и выполнены обязательства перед Министерством финансов Украины.

— По поводу 15 миллионов гривен. В этому году да, нам было выделено 15 миллионов гривен (в уставной фонд предприятия - прим.). Мы их потратили на погашение кредита Мирового банка и выполнением обязательств перед Министерством финансов. Есть документы, есть письма, что это целевые деньги. Об этом был сделан бюджетный запрос на Департаменты финансов и ЖКХ, - отметил Николай Логвинов.

Николай Логвинов

В свою очередь депутат Николаевского городского совета, заместитель главы фракции партии «Оппозиционный блок» Игорь Копейка отметил, что такое использование средств, выделенных в уставной фонд предприятия, является «нарушением финансвой дисциплины».

— Другими словами деньги, которые бюджет выделил, вы потратили на погашение кредита. Вы знаете, что это нарушение финансовой дисциплины. Потому что эти деньги были в уставной фонд. Это же незаконно, - подытожил Игорь Копейка.

Напомним, что Николай Логвинов рассказал, что «Николаевоблтеплоэнерго» намерено получить кредит на сумму 25 миллионов гривен для того, чтобы иметь возможность выплатить зарплату своим работникам и уплатить налоги.