Украина получила от Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения почти миллион единиц медицинских средств для борьбы с коронавирусом. Во вторник, 23 июня, в аэропорт «Борисполь» прибыл гуманитарный груз.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции.

Как отмечается, груз включает в себя медицинскую помощь на 1 миллион евро.

— В этой партии 500 тысяч медицинских масок, 250 тысяч халатов, 125 тысяч респираторных масок, 50 тысяч защитных щитков и 2,5 тысячи специальных очков. Этого хватит, чтобы на целый месяц обеспечить 50 больниц, определенных Министерством здравоохранения Украины, где лечат пациентов с COVID-19, - говорится в сообщении.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возвращение к тотальному карантину в Украине может повлечь катастрофические последствия. Поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина.