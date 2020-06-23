Украинский лоукостер SkyUp объявил о восстановлении внутренних авиаперевозок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что перевозчик будет постепенно восстанавливать свою полетную программу.

«Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Первые внутренние рейсы запланированы на 26, 29 и 30 июня.

26 июня 2020: «Киев — Львов», «Киев — Одесса»;

29 июня 2020: «Киев — Харьков», «Киев — Запорожье», «Львов — Киев», «Одесса — Киев2;

30 июня 2020: Киев — Львов.

Также в компании говорят, что с июля расширят программу межрегиональных полетов.

«В июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий выразил надежду, что авиасообщение между Польшей и Украиной возобновится в начале июля.