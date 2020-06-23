Украинский лоукостер SkyUp объявил о восстановлении внутренних авиаперевозок.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что перевозчик будет постепенно восстанавливать свою полетную программу.
«Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении», — говорится в сообщении.
Первые внутренние рейсы запланированы на 26, 29 и 30 июня.
Также в компании говорят, что с июля расширят программу межрегиональных полетов.
«В июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий выразил надежду, что авиасообщение между Польшей и Украиной возобновится в начале июля.
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Украинский лоукостер SkyUp объявил о восстановлении внутренних авиаперевозок.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что перевозчик будет постепенно восстанавливать свою полетную программу.
«Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении», — говорится в сообщении.
Первые внутренние рейсы запланированы на 26, 29 и 30 июня.
Также в компании говорят, что с июля расширят программу межрегиональных полетов.
«В июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий выразил надежду, что авиасообщение между Польшей и Украиной возобновится в начале июля.