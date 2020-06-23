Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий выразил надежду, что авиасообщение между Польшей и Украиной возобновится в начале июля.

Об этом посол сказал на брифинге по итогам заседания Парламентской ассамблеи, проходившего в режиме видеконференции во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

«Идут разговоры о железнодорожном сообщении, но здесь приоритет — это безопасность. И сейчас, к сожалению, в приграничных областях Украины ситуация с COVID такова, что мне сложно представить, что железнодорожное сообщение будет работать. С начала июля надеемся возобновить авиасообщение. Это может облегчить ситуацию на границе», — отметил Бартош Цихоцкий.

При этом он добавил, что есть проблемы в пункте пропуска «Медика-Шегини», которые требуют координации работы польских и украинских пограничников.

Напомним, с 22 июня Польша возобновила международное железнодорожное сообщение с пятью странами ЕС. Украины в этом списке нет.