С 22 июня Польша возобновила международное железнодорожное сообщение с пятью странами ЕС. Украины в этом списке нет.

Об этом сообщает «Польское радио».

Поезда из Польши будут курсировать в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.

На данный момент работу восстанавливает только польская компания PKP Intercity.

Первый поезд выехал из Варшавы в Берлин (Германия) утром 23 июня.

После него отправился поезд в Чехию.

Также на поезде можно будет уехать из Вены (Австрия) в Катовице (Польша), а также с Граца (Австрия) в Перемышль (Польша).

Все пассажиры должны соблюдать правила безопасности. В частности, закрывать рот и нос маской или шалью в поезде во время всего путешествия, а также часто мыть руки.

Напомним, ранее стало известно, что после трех месяцев действия ограничений на въезд для иностранцев Польша вновь открыла свои границы со всеми соседними странами Евросоюза.