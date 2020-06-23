С 22 июня Польша возобновила международное железнодорожное сообщение с пятью странами ЕС. Украины в этом списке нет.
Об этом сообщает «Польское радио».
Поезда из Польши будут курсировать в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.
На данный момент работу восстанавливает только польская компания PKP Intercity.
Первый поезд выехал из Варшавы в Берлин (Германия) утром 23 июня.
После него отправился поезд в Чехию.
Также на поезде можно будет уехать из Вены (Австрия) в Катовице (Польша), а также с Граца (Австрия) в Перемышль (Польша).
Все пассажиры должны соблюдать правила безопасности. В частности, закрывать рот и нос маской или шалью в поезде во время всего путешествия, а также часто мыть руки.
Напомним, ранее стало известно, что после трех месяцев действия ограничений на въезд для иностранцев Польша вновь открыла свои границы со всеми соседними странами Евросоюза.
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С 22 июня Польша возобновила международное железнодорожное сообщение с пятью странами ЕС. Украины в этом списке нет.
Об этом сообщает «Польское радио».
Поезда из Польши будут курсировать в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.
На данный момент работу восстанавливает только польская компания PKP Intercity.
Первый поезд выехал из Варшавы в Берлин (Германия) утром 23 июня.
После него отправился поезд в Чехию.
Также на поезде можно будет уехать из Вены (Австрия) в Катовице (Польша), а также с Граца (Австрия) в Перемышль (Польша).
Все пассажиры должны соблюдать правила безопасности. В частности, закрывать рот и нос маской или шалью в поезде во время всего путешествия, а также часто мыть руки.
Напомним, ранее стало известно, что после трех месяцев действия ограничений на въезд для иностранцев Польша вновь открыла свои границы со всеми соседними странами Евросоюза.