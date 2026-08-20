«Знаете ли вы, где ваши дети по вечерам?»: жители Николаева вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня

Жители Николаева вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня. Фото: НикВести

В четверг, 20 августа, неравнодушные николаевцы и близкие вышли на акцию на площадь Победы, где три дня назад был убит 18-летний парень.

Об этом сообщают корреспонденты «НикВести».

К акции присоединились около 6 человек. Они сидели возле супермаркета, где произошло убийство, с плакатами: «Родители, вы знаете, где ваши дети по вечерам?», «Остановите это сборище», «Уберите сборища с клумбами», «Убийцы должны быть наказаны». Участники акции, проживающие в Ингульском районе, утверждают, что на данной территории постоянно происходят драки, молодежь распивает алкоголь и нарушает общественный порядок.

Организатор акции София заявила, что её цель — привлечь внимание правоохранителей к усилению контроля над территорией.

Николаевцы вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня. Фото: НикВести Жители Николаева вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня. Фото: НикВести Жители Николаева вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня. Фото: НикВести

— Это был очень трудолюбивый парень. У него было две работы, он трудился каждый день. И убили его ни за что. Здесь каждый вечер собирается эта сброд — кто придет, тот и сидит, пьет алкоголь, постоянно здесь какие-то потасовки. Обращаешься в полицию — никакой реакции, — сказала она.

Девушка и неравнодушные горожане, которые подходили к ней, говорят, что территорию нужно охранять и очистить от ларьков, у которых и собирается молодежь.

Будут ли участники акции продолжать её, девушка не ответила, но добавила, что всё будет зависеть от судебного процесса.

— Тот, кто сел (речь идет о подозреваемом, арестованном 19 августа), он же не один был. Свидетели же есть, — добавила девушка.

На месте убийства парня продолжают приносить цветы.

Жители Николаева вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня. Фото: НикВести

Жители Николаева вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня. Фото: НикВести

Жители Николаева вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня. Фото: НикВести

Жители Николаева вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня. Фото: НикВести

Жители Николаева вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня. Фото: НикВести

Напомним, поздно вечером 17 августа в Николаеве произошла драка возле супермаркета на улице Космонавтов. От удара по голове на месте скончался 18-летний молодой человек. Позже полиция задержала подозреваемого.

Через два дня Ингульский районный суд Николаева поместил под стражу на 60 суток без права внесения залога 23-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть молодого человека. Соответствующее решение 19 августа вынес судья Дмитрий Губницкий.