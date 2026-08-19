Содержание под стражей без залога: суд в Николаеве избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в драке со смертельным исходом

Судья Дмитрий Губницкий. Фото: «Суспильне» Николаев

Ингульский районный суд Николаева взял под стражу на 60 суток без права освобождения под залог 23--летнего мужчину, которого подозревают в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть 18-летнего юноши в ночь на 17 августа. Соответствующее решение 19 августа вынес судья Дмитрий Губницкий.

Об этом сообщает «Суспильне Николаев».

Согласно материалам дела, потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы с отеком головного мозга.

Подозреваемый в зале суда признал вину, выразил готовность выплатить компенсацию родителям погибшего и раскаялся в содеянном.

Адвокат ходатайствовал о залоге в размере 266,2 тысячи гривен, указывая на 3-ю группу инвалидности подзащитного, однако суд удовлетворил ходатайство прокурора и оставил подозреваемого под стражей до 5 октября 2026 года.

Напомним, в августе 2026 года в Николаеве возле супермаркета на улице Космонавтов произошла ночная драка, после которой 18-летний парень скончался от удара по голове. Полиция задержала подозреваемого по этому делу.