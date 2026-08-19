 Содержание под стражей без залога: суд в Николаеве избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в драке со смертельным исходом

  • среда

    19 августа, 2026

  • 23.6°
    Пасмурно

    Николаев

  • 19 августа , 2026 среда

  • Николаев • 23.6° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Правосудие 14:21, 19 августа, 2026

Содержание под стражей без залога: суд в Николаеве избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в драке со смертельным исходом

Суддя Дмитро Губницький. Фото Суспільне МиколаївСудья Дмитрий Губницкий. Фото: «Суспильне» Николаев

Ингульский районный суд Николаева взял под стражу на 60 суток без права освобождения под залог 23--летнего мужчину, которого подозревают в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть 18-летнего юноши в ночь на 17 августа. Соответствующее решение 19 августа вынес судья Дмитрий Губницкий.

Об этом сообщает «Суспильне Николаев».

Согласно материалам дела, потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы с отеком головного мозга.

Подозреваемый в зале суда признал вину, выразил готовность выплатить компенсацию родителям погибшего и раскаялся в содеянном.

Адвокат ходатайствовал о залоге в размере 266,2 тысячи гривен, указывая на 3-ю группу инвалидности подзащитного, однако суд удовлетворил ходатайство прокурора и оставил подозреваемого под стражей до 5 октября 2026 года.

Напомним, в августе 2026 года в Николаеве возле супермаркета на улице Космонавтов произошла ночная драка, после которой 18-летний парень скончался от удара по голове. Полиция задержала подозреваемого по этому делу.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

Последние новости про: Суд

Экс-депутатка требует от фермера из Вознесенска почти полмиллиона долларов долга: он говорит, что не брал денег, а его подпись подделали
Суд отправил под стражу начальника Николаевского областного ТЦК, задержанного при получении взятки: он может выйти под залог ₴4,6 млн
Суд продлил арест старосты из Николаевской области, которого обвиняют в убийстве коллеги
Реклама
Читайте также:
новости
Из-за российских ударов Николаевская область не получила около 112 тысяч учебников для девятиклассников

Алена Коханчук
новости
Федоров открыто выступил против Арахамии, заявив о наличии частных интересов в парламенте

Алиса Меликадамян
новости
В Николаевской области с сентября 244 школы планируют работать в очном формате, 41 — в дистанционном

Алена Коханчук
новости
Родители учащихся лицея в Николаевской области пожаловались на отсутствие информации о подготовке к учебному году

Алина Квитко
новости
Кабинет жителя, чат-бот и «умные» счетчики: в Новоодесской громаде запланировали цифровизацию

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Суд

Суд продлил арест старосты из Николаевской области, которого обвиняют в убийстве коллеги
Суд отправил под стражу начальника Николаевского областного ТЦК, задержанного при получении взятки: он может выйти под залог ₴4,6 млн
Экс-депутатка требует от фермера из Вознесенска почти полмиллиона долларов долга: он говорит, что не брал денег, а его подпись подделали

После следственных действий НАБУ Зеленский уволил заместительницу Буданова

Из-за российских ударов Николаевская область не получила около 112 тысяч учебников для девятиклассников

39 минут тому

Родители учащихся лицея в Николаевской области пожаловались на отсутствие информации о подготовке к учебному году

Главное сегодня