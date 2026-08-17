Ночная драка возле супермаркета в Николаеве закончилась смертью 18-летнего парня
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- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
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Сегодня ночью, 17 августа, в Николаеве произошла драка возле супермаркета на ул. Космонавтов. От удара по голове на месте скончался 18-летний парень. Полиция задержала подозреваемого.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Очевидец сообщил правоохранителям в 00:35, что возле супермаркета происходит драка. Один из мужчин потерял сознание.
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Полиция и медики пытались реанимировать 18-летнего пострадавшего. Но от полученных травм он скончался на месте происшествия.
Очевидцы сообщили полицейским, что на улице Космонавтов между двумя неизвестными и молодым человеком возник конфликт. Один из молодых людей ударил другого по лицу. От удара тот упал на землю и потерял сознание. Незнакомцы скрылись в неизвестном направлении, однако вскоре их разыскали патрульные неподалеку.
«Следователи задержали 23-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и по согласованию с Окружной прокуратурой Николаева сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сообщили в полиции.
Суду предстоит избрать меру пресечения в отношении задержанного.
Ранее сообщалось, что в Вознесенском районе Николаевской области 57-летний мужчина во время ссоры ударил жену ножом в шею. Женщина скончалась в больнице.
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