 Ночная драка возле супермаркета в Николаеве закончилась смертью 18-летнего парня

  • понедельник

    17 августа, 2026

  • 24.5°
    Ясное небо

    Николаев

  • 17 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 24.5° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 21:00, 17 августа, 2026

Ночная драка возле супермаркета в Николаеве закончилась смертью 18-летнего парня

Нічний конфлікт біля супермаркету у Миколаєві: поліція затримала підозрюваного. Фото: НацполіціяНочной конфликт возле супермаркета в Николаеве: полиция задержала подозреваемого. Фото: Нацполиция

Сегодня ночью, 17 августа, в Николаеве произошла драка возле супермаркета на ул. Космонавтов. От удара по голове на месте скончался 18-летний парень. Полиция задержала подозреваемого.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Очевидец сообщил правоохранителям в 00:35, что возле супермаркета происходит драка. Один из мужчин потерял сознание.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Полиция и медики пытались реанимировать 18-летнего пострадавшего. Но от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Очевидцы сообщили полицейским, что на улице Космонавтов между двумя неизвестными и молодым человеком возник конфликт. Один из молодых людей ударил другого по лицу. От удара тот упал на землю и потерял сознание. Незнакомцы скрылись в неизвестном направлении, однако вскоре их разыскали патрульные неподалеку.

«Следователи задержали 23-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и по согласованию с Окружной прокуратурой Николаева сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сообщили в полиции.

Суду предстоит избрать меру пресечения в отношении задержанного.

Ранее сообщалось, что в Вознесенском районе Николаевской области 57-летний мужчина во время ссоры ударил жену ножом в шею. Женщина скончалась в больнице.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Полиция Николаевщины

Водителя отряда Красного Креста, который эвакуировал людей из Херсона, полиция Николаевщины отвезла в ТЦК
В Вознесенском районе мужчина смертельно ранил жену ножом во время ссоры
«Шантажировал интимными видео»: в Николаевской области отчима подозревают в насилии над 13-летней падчерицей
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаеве планируют демонтировать бетонные блоки, перекрывающие проезд возле дома на Центральном проспекте

Алена Коханчук
новости
В Николаеве в третий раз проводится тендер на сумму ₴86 млн на укрытия для детсада, где с 2019 года так и не завершили аварийный капремонт

Алиса Меликадамян
новости
Карман для общественного транспорта и дополнительная полоса движения: часть пр. Богоявленского в Николаеве отремонтируют за ₴10,6 млн

Юлия Лукьяненко
новости
В Николаевской областной больнице не могут открыть паллиативное отделение: нет помещения

Алина Квитко
новости
В Вознесенске создали маршрут безбарьерности: его обустроят по соответствующим требованиям

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Полиция Николаевщины

«Шантажировал интимными видео»: в Николаевской области отчима подозревают в насилии над 13-летней падчерицей
В Вознесенском районе мужчина смертельно ранил жену ножом во время ссоры
Водителя отряда Красного Креста, который эвакуировал людей из Херсона, полиция Николаевщины отвезла в ТЦК

В Николаевской областной больнице не могут открыть паллиативное отделение: нет помещения

В Николаеве планируют демонтировать бетонные блоки, перекрывающие проезд возле дома на Центральном проспекте

4 часа назад

«Там опасно находиться», — николаевцы просят отремонтировать детскую площадку в сквере «Витовский»

Юлия Бойченко

Главное сегодня

Warning: Undefined variable $action in /www/wwwroot/nikvesti.com/module/News/view/layout/layout.phtml on line 1639