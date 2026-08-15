 В Вознесенском районе мужчина смертельно ранил жену ножом во время ссоры

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В Вознесенском районе мужчина смертельно ранил жену ножом во время ссоры

На Миколаївщині чоловік вдарив дружину ножем у шию. Ілюстративне фото НацполіціїВ Николаевской области мужчина ударил жену ножом в шею. Иллюстративное фото Нацполиции

В Вознесенском районе Николаевской области 57-летний мужчина во время ссоры ударил жену ножом в шею. Женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Инцидент произошел во время совместного употребления алкоголя. Между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина кухонным ножом ранил 58-летнюю жену в шею.

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Указывается, что сначала супруги не обращались за медицинской помощью. Через некоторое время женщине стало плохо, поэтому ее родственница вызвала скорую помощь. Медикам мужчина не рассказал о ножевом ранении.

Женщину доставили в больницу, где она скончалась. Сначала медики сообщили полиции о смерти пациентки вследствие острого нарушения мозгового кровообращения. В ходе судебно-медицинской экспертизы у нее обнаружили колото-резаное ранение шеи.

Правоохранители установили, что к смерти женщины причастен её муж. Его задержали и сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Николаеве пьяный мужчина дважды открыл стрельбу на пляже и возле пункта выдачи воды, в результате чего пострадала местная жительница. Суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 103 тысяч 168 гривен.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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