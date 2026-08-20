 В Вознесенске в результате ДТП погиб велосипедист: полиция ищет его родственников

  • четверг

    20 августа, 2026

  • 27.9°
    Ясное небо

    Николаев

  • 20 августа , 2026 четверг

  • Николаев • 27.9° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 13:56, 20 августа, 2026

В Вознесенске в результате ДТП погиб велосипедист: полиция ищет его родственников

У Вознесенську після ДТП помер велосипедист, поліція встановлює його особу. Фото: поліція Миколаївської областіВ Вознесенске после ДТП скончался велосипедист, полиция устанавливает его личность. Фото: полиция Николаевской области

В Вознесенске после ДТП скончался мужчина, ехавший на велосипеде. Полиция пока не знает, кто он, и просит горожан помочь установить его личность.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Авария произошла вечером 19 августа около 20:20 на перекрестке улиц Киевской и Одесской. Там столкнулись Daewoo Lanos, за рулем которого находился 27-летний мужчина, Hyundai Ioniq, которым управляла 52-летняя женщина, и велосипедист.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Велосипедист получил травмы. Его доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось. По предварительным данным полиции, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция выясняет, как именно произошла авария, а также ищет информацию о погибшем.

— В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и устанавливают личность погибшего. Мужчине на вид 40–45 лет, короткие темные волосы, коротко подстриженная борода и усы, на обеих руках — крупные татуировки с изображением паука и совы, на шее — нитка с деревянным крестиком. Он был одет в футболку и шорты, — отметили в полиции.

У Вознесенську після ДТП помер велосипедист, поліція встановлює його особу. Фото: поліція Миколаївської областіВ Вознесенске после ДТП скончался велосипедист, полиция устанавливает его личность. Фото: полиция Николаевской области
У Вознесенську після ДТП помер велосипедист, поліція встановлює його особу. Фото: поліція Миколаївської областіВ Вознесенске после ДТП скончался велосипедист, полиция устанавливает его личность. Фото: полиция Николаевской области

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Полиция обращается к гражданам, которые были свидетелями ДТП или располагают какой-либо информацией об обстоятельствах аварии или личности погибшего, с просьбой сообщить об этом по телефонам 099-725-23-00 или 102.

Напомним, что во Врадиевке Николаевской области автомобиль полицейского столкнулся с мотоциклом. 16-летний парень, находившийся за рулем мотоцикла, получил травмы.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

Последние новости про: ДТП

В Киеве автомобиль врезался в автобус и въехал в остановку: есть погибшие и пострадавшие
В Николаевской области полицейский попал в ДТП с мотоциклом, пострадал подросток
Сенкевич призвал горожан фотографировать автомобили, которые ездят по пешеходной улице Соборной
Реклама
Читайте также:
новости
«Знаете ли вы, где ваши дети по вечерам?»: жители Николаева вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня

Алиса Меликадамян
новости
Суд признал незаконным решение Николаевского горсовета о заместителях и секретарях депутатских комиссий

Катерина Середа
новости
В Николаевской области есть 315 школьных автобусов, но не хватает водителей

Алена Коханчук
новости
«АТБ» просит горсовет Николаева сдать в аренду участок под супермаркетом, разрушенным во время обстрелов

Юлия Лукьяненко
новости
Житель пожаловался на утечку сточных вод в Бугский лиман в Николаеве — источник не нашли

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: ДТП

Сенкевич призвал горожан фотографировать автомобили, которые ездят по пешеходной улице Соборной
В Николаевской области полицейский попал в ДТП с мотоциклом, пострадал подросток
В Киеве автомобиль врезался в автобус и въехал в остановку: есть погибшие и пострадавшие

Жители Николаева пожаловались на заросшую травой территорию детской больницы № 2 и отсутствие игровой площадки

Суд признал незаконным решение Николаевского горсовета о заместителях и секретарях депутатских комиссий

1 час назад

В Николаеве мужчина направил пистолет на девушку и начал разбивать её мотоцикл кирпичом

Алина Квитко

Главное сегодня