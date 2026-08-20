В Вознесенске в результате ДТП погиб велосипедист: полиция ищет его родственников

В Вознесенске после ДТП скончался велосипедист, полиция устанавливает его личность. Фото: полиция Николаевской области

В Вознесенске после ДТП скончался мужчина, ехавший на велосипеде. Полиция пока не знает, кто он, и просит горожан помочь установить его личность.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Авария произошла вечером 19 августа около 20:20 на перекрестке улиц Киевской и Одесской. Там столкнулись Daewoo Lanos, за рулем которого находился 27-летний мужчина, Hyundai Ioniq, которым управляла 52-летняя женщина, и велосипедист.

Велосипедист получил травмы. Его доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось. По предварительным данным полиции, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция выясняет, как именно произошла авария, а также ищет информацию о погибшем.

— В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и устанавливают личность погибшего. Мужчине на вид 40–45 лет, короткие темные волосы, коротко подстриженная борода и усы, на обеих руках — крупные татуировки с изображением паука и совы, на шее — нитка с деревянным крестиком. Он был одет в футболку и шорты, — отметили в полиции.

В Вознесенске после ДТП скончался велосипедист, полиция устанавливает его личность. Фото: полиция Николаевской области В Вознесенске после ДТП скончался велосипедист, полиция устанавливает его личность. Фото: полиция Николаевской области

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Полиция обращается к гражданам, которые были свидетелями ДТП или располагают какой-либо информацией об обстоятельствах аварии или личности погибшего, с просьбой сообщить об этом по телефонам 099-725-23-00 или 102.

Напомним, что во Врадиевке Николаевской области автомобиль полицейского столкнулся с мотоциклом. 16-летний парень, находившийся за рулем мотоцикла, получил травмы.