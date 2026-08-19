В Николаевской области полицейский попал в ДТП с мотоциклом, пострадал подросток

В Николаевской области полицейский попал в ДТП с мотоциклом. Фото: Нацполиция

В Врадиевке Николаевской области автомобиль полицейского столкнулся с мотоциклом. 16-летний парень, который был за рулем мотоцикла, получил травмы.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что авария произошла 18 августа около 14:00 на улице Героев Врадиевщины. Полицейский был не на службе и ехал на собственном ВАЗ-211040. Во время движения его автомобиль столкнулся с мотоциклом Lifan, которым управлял 16-летний юноша.

Подростка с травмами доставили в больницу. Сейчас он лечится дома под наблюдением врачей.

В то же время полицейский прошел медицинское обследование. Алкоголя в его крови не обнаружили. Аварию расследует Государственное бюро расследований. Кроме того, полиция проводит собственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

Ранее в Николаеве на улице Генерала Олексы Алмазова (бывшая Карпенко) столкнулись автомобили Volkswagen T5 и Kia. По предварительной информации, водителю Volkswagen стало плохо за рулем, из-за чего он потерял сознание.