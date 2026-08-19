 В Николаевской области полицейский попал в ДТП с мотоциклом, пострадал подросток

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В Николаевской области полицейский попал в ДТП с мотоциклом, пострадал подросток

На Миколаївщині поліцейський потрапив у ДТП з мотоциклом. фото: НацполіціяВ Николаевской области полицейский попал в ДТП с мотоциклом. Фото: Нацполиция

В Врадиевке Николаевской области автомобиль полицейского столкнулся с мотоциклом. 16-летний парень, который был за рулем мотоцикла, получил травмы.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что авария произошла 18 августа около 14:00 на улице Героев Врадиевщины. Полицейский был не на службе и ехал на собственном ВАЗ-211040. Во время движения его автомобиль столкнулся с мотоциклом Lifan, которым управлял 16-летний юноша.

Подростка с травмами доставили в больницу. Сейчас он лечится дома под наблюдением врачей.

В то же время полицейский прошел медицинское обследование. Алкоголя в его крови не обнаружили. Аварию расследует Государственное бюро расследований. Кроме того, полиция проводит собственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

Ранее в Николаеве на улице Генерала Олексы Алмазова (бывшая Карпенко) столкнулись автомобили Volkswagen T5 и Kia. По предварительной информации, водителю Volkswagen стало плохо за рулем, из-за чего он потерял сознание.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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