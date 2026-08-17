В Николаеве столкнулись Volkswagen и Kia: водитель одного из автомобилей говорит, что во время движения потерял сознание

В Николаеве 17 августа произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Kia. Фото: НикВести

В Николаеве на улице Генерала Олексы Алмазова (бывшая Карпенко) столкнулись автомобили Volkswagen T5 и Kia. По предварительной информации, водителю Volkswagen стало плохо за рулем, из-за чего он потерял сознание.

Об этом в комментарии «НикВести» сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Николаевской области Виталий Душко.

По его словам, автомобили двигались навстречу друг другу. Водитель Volkswagen рассказал патрульным, что ему стало плохо, он потерял сознание, а пришел в себя уже после столкновения.

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В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся в автомобиле Kia. Ее госпитализировали с порезом. Угрозы жизни пострадавших нет.

В настоящее время на месте ДТП работают патрульные, которые регулируют движение и ожидают прибытия следственно-оперативной группы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

На месте аварии затруднено движение автомобилей, сообщает корреспондент «НикВести».

В Николаеве 17 августа столкнулись Volkswagen и Kia. Фото: НикВести В Николаеве 17 августа столкнулись Volkswagen и Kia. Фото: НикВести

Напомним, в Николаеве в четверг, 13 августа, на пересечении проспекта Центрального и улицы Малой Морской произошло ДТП. Легковой автомобиль Mitsubishi Lancer вылетел за пределы дороги, снес светофор и перевернулся на бок.