В Николаеве за почти ₴10 млн отремонтируют отделение для женщин с детьми, оказавшихся в сложных обстоятельствах

Пространство «Затишно Space» в Николаеве, архивное фото «НикВести»

В Николаеве планируют отремонтировать помещение отделения социальной поддержки женщин с детьми, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. На работы готовы потратить до 9,9 миллиона гривен.

Тендер объявил Городской территориальный центр социального обслуживания, пишут «НикВести» со ссылкой на данные системы публичных закупок Prozorro.

Речь идет о помещении в переулке Киевском, 1. Завершить ремонт должны до 31 мая 2027 года.

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Ремонт финансируется благодаря благотворительной помощи Представительства Тайбэя. В документации указано, что благотворитель не желает использования оборудования китайских брендов.

Судя по техническому заданию, помещение планируется комплексно обновить. Сначала подрядчик демонтирует старые полы, часть перегородок, двери, облицовку и старые коммуникации. После этого установят новые перегородки, отремонтируют стены и потолки, уложат линолеум и плитку, установят новые двери.

Отдельно обновят санузлы, водоснабжение и канализацию. В помещениях установят унитазы, умывальники, душевые кабины, бойлеры и сушилки для рук. Также предусмотрено семь кондиционеров.

Планируется заменить и часть системы отопления: старые трубы и радиаторы демонтируют, а вместо них проложат новые трубопроводы и установят новые радиаторы. Также обновят электрику и освещение.

Помещения должны стать более доступными для людей с инвалидностью. Для этого установят две подъемные платформы, а на лестницах — новые поручни.

Часть оборудования для ремонта уже имеется у заказчика. В частности, это кондиционеры, душевые системы, умывальники, бойлеры, унитазы, гипсокартон и противопожарные двери.

На выполненные работы подрядчик должен предоставить гарантию не менее чем на три года.

Напомним, в Николаеве продолжается тендер на строительство противорадиационного укрытия для детского сада №75 стоимостью 86,05 миллионов гривен. Закупку на строительство укрытия объявляли трижды.