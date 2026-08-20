 В Николаеве за почти ₴10 млн отремонтируют отделение для женщин с детьми, оказавшихся в сложных обстоятельствах

  • четверг

    20 августа, 2026

  • 26.7°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 20 августа , 2026 четверг

  • Николаев • 26.7° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 12:00, 20 августа, 2026

В Николаеве за почти ₴10 млн отремонтируют отделение для женщин с детьми, оказавшихся в сложных обстоятельствах

Простір «Затишно Space» у Миколаєві, архівне фото «НикВести»Пространство «Затишно Space» в Николаеве, архивное фото «НикВести»

В Николаеве планируют отремонтировать помещение отделения социальной поддержки женщин с детьми, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. На работы готовы потратить до 9,9 миллиона гривен.

Тендер объявил Городской территориальный центр социального обслуживания, пишут «НикВести» со ссылкой на данные системы публичных закупок Prozorro.

Речь идет о помещении в переулке Киевском, 1. Завершить ремонт должны до 31 мая 2027 года.

Реклама

Ремонт финансируется благодаря благотворительной помощи Представительства Тайбэя. В документации указано, что благотворитель не желает использования оборудования китайских брендов.

Судя по техническому заданию, помещение планируется комплексно обновить. Сначала подрядчик демонтирует старые полы, часть перегородок, двери, облицовку и старые коммуникации. После этого установят новые перегородки, отремонтируют стены и потолки, уложат линолеум и плитку, установят новые двери.

Отдельно обновят санузлы, водоснабжение и канализацию. В помещениях установят унитазы, умывальники, душевые кабины, бойлеры и сушилки для рук. Также предусмотрено семь кондиционеров.

Планируется заменить и часть системы отопления: старые трубы и радиаторы демонтируют, а вместо них проложат новые трубопроводы и установят новые радиаторы. Также обновят электрику и освещение.

Помещения должны стать более доступными для людей с инвалидностью. Для этого установят две подъемные платформы, а на лестницах — новые поручни.

Часть оборудования для ремонта уже имеется у заказчика. В частности, это кондиционеры, душевые системы, умывальники, бойлеры, унитазы, гипсокартон и противопожарные двери.

На выполненные работы подрядчик должен предоставить гарантию не менее чем на три года.

Напомним, в Николаеве продолжается тендер на строительство противорадиационного укрытия для детского сада №75 стоимостью 86,05 миллионов гривен. Закупку на строительство укрытия объявляли трижды.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

Последние новости про: Международная помощь

Партнеры из Германии передали Николаеву грузовик с краном-манипулятором
Украина получила 40 генераторов от Филиппин для социально значимых объектов
В Польше предлагают создать «Европейский легион» и привлечь к нему украинских ветеранов
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаевской области есть 315 школьных автобусов, но не хватает водителей

Алена Коханчук
новости
«АТБ» просит горсовет Николаева сдать в аренду участок под супермаркетом, разрушенным во время обстрелов

Юлия Лукьяненко
новости
Житель пожаловался на утечку сточных вод в Бугский лиман в Николаеве — источник не нашли

Юлия Лукьяненко
новости
После 10 лет попыток землю под стадионом в Парке Победы передают в собственность Николаева

Юлия Лукьяненко
новости
В Николаеве двум Героям Украины хотят посмертно присвоить звание «Почетный гражданин»

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Международная помощь

В Польше предлагают создать «Европейский легион» и привлечь к нему украинских ветеранов
Украина получила 40 генераторов от Филиппин для социально значимых объектов
Партнеры из Германии передали Николаеву грузовик с краном-манипулятором

В Николаевской области есть 315 школьных автобусов, но громадам не хватает водителей

«АТБ» просит горсовет Николаева сдать в аренду участок под супермаркетом, разрушенным во время обстрелов

3 часа назад

Утром Корабельный район Херсона атаковали дронами, пострадали восемь человек

Главное сегодня