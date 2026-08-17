В Николаеве в третий раз проводится тендер на сумму ₴86 млн на укрытия для детсада, где с 2019 года так и не завершили аварийный капремонт

Убежище в детском саду в Николаеве. Иллюстративное фото: Николаевский городской совет

В Николаеве продолжается тендер на строительство противорадиационного укрытия для детского сада №75.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro, пишут «НикВести».

Тендер на строительство укрытия объявляли трижды. Впервые закупку объявили 24 июня со стоимостью 103,26 миллионов гривен с НДС. 10 июля тендер объявили повторно — на этот раз ожидаемая стоимость составила 86,05 млн гривен без НДС. Такую же сумму без НДС указали и в третьем объявлении от 28 июля.

Согласно техническому заданию, укрытие будет заглублено в землю примерно на 4,6 метра. Его основание и стены будут возводиться из железобетона: толщина стен составит от 30 до 50 сантиметров. Для дополнительного укрепления конструкции предусмотрены бетонные сваи и гидроизоляция фундамента. Внутри укрытия должны быть возведены кирпичные внутренние стены и перегородки. Отдельный крупный блок работ касается инженерных систем — отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электрических сетей, противопожарной защиты и т. д.

В укрытии также должен быть установлен малогрузовой лифт грузоподъемностью 100 кг. Среда будет безбарьерной.

После строительства укрытия подрядчик должен организовать благоустройство территории. Проектом предусмотрено более 1,28 тысячи квадратных метров бетонной фигурной тротуарной плитки различной толщины.

Также предусмотрено обустройство газонов, цветников и озеленение — там будут высажены самшит, бересклет, орешник, шалфей, эхинацея, просо, ковыль и т. д.

В тендере приняли участие три компании: ООО «АСТРА НОРД-ВЕСТ», ООО «ПГС БУД» и ООО «Танолбуд». Первую компанию заказчик отклонил. В настоящее время рассматривается предложение ООО «ПГС БУД» на сумму 81 миллион гривен.

По данным аналитической системы YouControl, ООО «ПГС БУД» зарегистрировано в Николаеве в октябре 2016 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 70 тысяч гривен. Владельцем и конечным бенефициаром является Николай Семенов.

Отметим, что заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Николаевского городского совета. Проект реализуется в рамках программы ЕС Ukraine Facility и должен быть завершен до 28 декабря 2027 года.

Ранее в комментарии «НикВести» начальник УКС Алексей Савчук отмечал, что для детского сада №75 запланировано 18,32 миллиона гривен субвенции и 13,99 миллиона гривен софинансирования.

Однако следует напомнить, что проблемы со зданием детского сада № 75 начались еще в 2018 году, когда там обнаружили дефекты. Позже стало известно, что из корпуса детского сада, в котором образовались трещины, старшую группу детей предложили перевести в другое учебное заведение.14 июня 2019 года детский сад № 75 полностью закрыли из-за аварийного состояния здания. А уже в августе Управление капитального строительства Николаевского горсовета объявило тендер на 25 миллионов гривен на капитальный ремонт детского сада.

Как пояснил начальник УКБ Алексей Савчук, изначально укрытие планировалось в рамках проекта капитального ремонта детского сада. Однако впоследствии стало ясно, что новое укрытие невозможно реализовать в рамках этого проекта.

— Невозможно построить навес в рамках капитального ремонта детского сада, потому что это, как минимум, реконструкция... Если это новое укрытие, то это называется реконструкцией, это совершенно другой вид строительства, который предусматривает изменение функционального назначения, изменение технико-экономических показателей. А в рамках гражданской защиты при капитальном ремонте укрытие должно быть существующим, — пояснил Алексей Савчук.

Чиновник отметил, что строительство укрытия должно стать фактически первым этапом для дальнейшего восстановления самого детского сада.

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