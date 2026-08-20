 «АТБ» просит горсовет Николаева сдать в аренду участок под супермаркетом, разрушенным во время обстрелов

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«АТБ» просит горсовет Николаева сдать в аренду участок под супермаркетом, разрушенным во время обстрелов

Супермаркет був зруйнований під час російського обстрілу у 2022 році. Фото: архів НикВестиСупермаркет был разрушен во время российского обстрела в 2022 году. Фото: архив НикВести

Супермаркет в микрорайоне Соляные, пострадавший во время обстрела Николаева ещё в 2022 году, пока не восстановлен. Компания «АТБ-Торгстрой» обратилась в Николаевский горсовет с просьбой передать ей в аренду на 15 лет земельный участок под уже существующим магазином.

Об этом шла речь на заседании земельной комиссии Николаевского городского совета 19 августа, сообщают «НикВести».

Члены комиссии рассмотрели проект решения, в котором предлагается передать в аренду ООО «АТБ-Торгстрой» земельный участок на проспекте Героев Украины площадью 7528 квадратных метров. Глава комиссии Елена Нестеренко (депутат от «Слуги народа») отметила, что речь идет о супермаркете, пострадавшем от обстрелов.

— Это «АТБ», которое пострадало. Мы уже это рассматривали. Если они действительно хотят восстанавливать это «АТБ», то это нужно делать. Потому что там разбомбленный объект рядом с жилыми домами и тротуар между ними. Не очень привлекательно, всё заросло травой, — прокомментировала Елена Нестеренко.

Депутат отметила, что этот проект уже рассматривали. Но, как выяснилось, в документации был указан другой адрес, хотя речь идет об одном супермаркете.

Магазин, зруйнований у 2022 році. Фото: архів НикВестиМагазин, разрушенный в 2022 году. Фото: архив НикВести

Поскольку в проекте решения были расхождения в адресах, решили обратиться за разъяснениями в юридический департамент. В целом депутаты не были против выделения земли в аренду и восстановления супермаркета. После уточнений проект вновь рассмотрят на комиссии, а затем на сессии горсовета.

Напомним, в августе 2022 года около 5 утра российские войска обстреляли спальный микрорайон Николаева. Ракеты попали в супермаркет, расположенный рядом с многоэтажными жилыми домами.

В результате атаки супермаркет был полностью разрушен. Также были сильно повреждены соседние дома.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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