«АТБ» просит горсовет Николаева сдать в аренду участок под супермаркетом, разрушенным во время обстрелов

Супермаркет был разрушен во время российского обстрела в 2022 году. Фото: архив НикВести

Супермаркет в микрорайоне Соляные, пострадавший во время обстрела Николаева ещё в 2022 году, пока не восстановлен. Компания «АТБ-Торгстрой» обратилась в Николаевский горсовет с просьбой передать ей в аренду на 15 лет земельный участок под уже существующим магазином.

Об этом шла речь на заседании земельной комиссии Николаевского городского совета 19 августа, сообщают «НикВести».

Члены комиссии рассмотрели проект решения, в котором предлагается передать в аренду ООО «АТБ-Торгстрой» земельный участок на проспекте Героев Украины площадью 7528 квадратных метров. Глава комиссии Елена Нестеренко (депутат от «Слуги народа») отметила, что речь идет о супермаркете, пострадавшем от обстрелов.

— Это «АТБ», которое пострадало. Мы уже это рассматривали. Если они действительно хотят восстанавливать это «АТБ», то это нужно делать. Потому что там разбомбленный объект рядом с жилыми домами и тротуар между ними. Не очень привлекательно, всё заросло травой, — прокомментировала Елена Нестеренко.

Депутат отметила, что этот проект уже рассматривали. Но, как выяснилось, в документации был указан другой адрес, хотя речь идет об одном супермаркете.

Магазин, разрушенный в 2022 году. Фото: архив НикВести

Поскольку в проекте решения были расхождения в адресах, решили обратиться за разъяснениями в юридический департамент. В целом депутаты не были против выделения земли в аренду и восстановления супермаркета. После уточнений проект вновь рассмотрят на комиссии, а затем на сессии горсовета.

Напомним, в августе 2022 года около 5 утра российские войска обстреляли спальный микрорайон Николаева. Ракеты попали в супермаркет, расположенный рядом с многоэтажными жилыми домами.

В результате атаки супермаркет был полностью разрушен. Также были сильно повреждены соседние дома.