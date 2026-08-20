 В Николаевском краеведческом музее запустят первый в Украине аудиогид на датском языке

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В Николаевском краеведческом музее запустят первый в Украине аудиогид на датском языке

Миколаївський краєзнавчий музей заговорить данською: готують новий аудіогід. Фото: краєзнавчий музейНиколаевский краеведческий музей заговорит на датском: готовят новый аудиогид. Фото: краеведческий музей

В Николаевском областном краеведческом музее завершили запись аудиогида на датском языке. По словам представителей музея, это будет первый в Украине полноценный музейный аудиогид на датском языке.

Об этом сообщили на странице Николаевского областного краеведческого музея в Facebook.

Экскурсионная запись длится почти два часа. Его озвучил руководитель офиса Посольства Королевства Дании в Украине в Николаеве Якоб Хансен. Запись проводилась в студии Николаевского академического художественного драматического театра. Об этом сообщили в Николаевском областном краеведческом музее.

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Аудиогид на датском языке был создан в рамках проекта по развитию многоязычных экскурсий музея. Работа над ним длилась около года. Сначала команда подготовила украинскую и английскую версии, а затем при участии международных партнеров начала добавлять другие языки.

Научный сотрудник музея и руководитель проекта Илья Хворостянюк рассказал, что создание датской версии стало одним из способов поблагодарить Данию за поддержку Николаевщины.

— Это самое малое, что мы можем сделать в знак благодарности гражданам Королевства Дании, которые максимально поддерживают нашу область, наш регион, — отметил Илья Хворостянюк.

По словам Якоба Хансена, идея создать аудиогид на датском языке возникла во время беседы с представителями музея. Он сам предложил подготовить отдельную версию для датских посетителей.

— Нам кажется, что это первый аудиогид в музее Украины, где будет полноценная датская версия. В этом плане Николаев является очень прогрессивным, — сказал Якоб Хансен.

Он также подчеркнул, что в Николаев регулярно приезжают датские делегации. Наличие аудиогида на родном языке, по его словам, поможет гостям лучше познакомиться с историей города и региона.

Над текстом экскурсии работали несколько месяцев. Для корректного перевода музейной терминологии специалисты обратились в Датскую ассоциацию музеев. В ходе адаптации приходилось определять, какие украинские понятия стоит оставить в оригинальном звучании, а для каких лучше использовать датские эквиваленты.

В частности, одним из таких примеров стало слово «хата» — команда обсуждала, оставить ли украинский термин или перевести его датским словом «hus».

Запись проводилась в звукозаписывающей студии Николаевского академического художественного драматического театра. Директор и художественный руководитель театра Артем Свистун отметил, что музей и театр сотрудничают уже много лет.

В настоящее время в Николаевском областном краеведческом музее доступны три аудиогида, озвученные людьми: на украинском, английском и датском языках. Еще четыре версии — на немецком, французском, испанском и литовском языках — созданы с помощью языковой модели искусственного интеллекта.

Напомним, что в Николаеве оцифруют 500 исторических фотографий и негативов, хранящихся в фондах Николаевского областного краеведческого музея, Музея судостроения и флота, а также народного музея Николаевского судостроительного завода.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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