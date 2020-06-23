Египет готов принять в июле первых иностранных туристов после трех месяцев карантина.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на местные СМИ.

Министр по делам древностей Халеда аль-Анани провел трехдневную инспекторскую поездку по курортным местам Египта, в ходе которой посетил аэропорты, крупные отели, пляжи, музеи и больницы в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе на побережье Красного моря, а также в Марса-Матрух на побережье Средиземного моря.

«Прекрасная здоровая атмосфера, солнце, море, песок, горы, сафари в пустыне. Всё это — прекрасные, чудесные, здоровые места», — заявил он после завершения инспекционной.

В настоящее время в Египте с населением около 100 млн человек зарегистрировано 52 тысячи случаев заражения COVID-19, число смертных случаев достигло 1933.

Напомним, украинский лоукостер SkyUp объявил о восстановлении внутренних авиаперевозок.