Инициатива Европейской Комиссии по созданию фонда для разработки лекарств и вакцины от коронавируса имела огромный успех: уже собрано €9,8 миллиарда.

Об этом заявил Матти Маасикас, посол Европейского Союза в Украине, в эфире программы «На самом деле: Мир» телеканала «ДОМ», пишет Укринформ.

— Результаты (инициативы ЕК «Глобальный ответ», направленной на разработку вакцин и лекарств от коронавируса — ред.) превзошли все ожидания. Я очень рад говорить об этом. Идея заключалась в том, чтобы собрать €7,5 миллиарда, но к настоящему времени (к 8 июня — ред.) уже есть €9,8 миллиарда. К концу июня у нас может быть больше. И эти деньги, конечно, должны быть направлены по всему миру с помощью средств ЕС. И не только для вакцин, для разработки вакцин. Но также для диагностики и терапии. Инициатива Европейской комиссии имела огромный успех, — сказал Матти Маасикас.

В то же время, посол ЕС не согласился с обвинениями некоторых стран Евросоюза в адрес Брюсселя о недостаточном реагировании на вызовы, возникшие в связи с эпидемией.

— Нужно начинать с вопроса — кто чем занимается. Какие компетенции? В области общественного здравоохранения ответственность несут государства-члены ЕС. Все меры были приняты государствами-членами. Комиссия и институты ЕС координируют кое-что, но очень мало. Когда государства-члены начали принимать меры, включая закрытие границ, они не согласовывали друг с другом и не передавали информацию в Брюссель, — отметил Матти Маасикас.

Как отметил представитель Еврокомиссии, брюссельские институты взяли на себя инициативу и начали разрабатывать экономический ответ, который был очень существенным.

— И теперь мы видим, как государства обсуждают, координируют с Комиссией вопросы открытия внутренних границ, они также обсуждают и внешние границы. Итак, мы многому научились во время этой ужасной пандемии, — заявил посол.

Ранее сообщалось, что четыре страны ЕС подписали соглашение о закупке 300 миллионов доз вакцин от коронавируса.