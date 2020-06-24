По сравнению с докарантинным февралем объем переводов в Украину в апреле снизился на 20%, по сравнению с прошлым годом — на 13%.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передаёт Новое время.
Отметим, что объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в апреле 2020 года составил $826 млн, что на 13,2% меньше, чем в апреле 2019 года.
По сравнению с февралем, когда в Украине и большинстве стран мира не были введены карантинные ограничения, объем переводов снизился на 20,3%.
В целом, по итогам января-апреля 2020 года объем частных денежных переводов в Украину вырос на 2,4% - до $3,7 против аналогичного периода в 2019 году.
В целом, за четыре месяца 2020 года через неформальные каналы в Украину перевели $1,6 млрд (43,1% общего количества переводов), через контрсчета банков $1,4 миллиарда (37,7%), через международные платежные системы — $0,7 миллиарда (19,2%).
Напомним, что в апреле в Финляндию чартерным рейсом организованным по просьбе финских фермеров вылетели на уборку клубники украинские заробитчане.
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По сравнению с докарантинным февралем объем переводов в Украину в апреле снизился на 20%, по сравнению с прошлым годом — на 13%.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передаёт Новое время.
Отметим, что объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в апреле 2020 года составил $826 млн, что на 13,2% меньше, чем в апреле 2019 года.
По сравнению с февралем, когда в Украине и большинстве стран мира не были введены карантинные ограничения, объем переводов снизился на 20,3%.
В целом, по итогам января-апреля 2020 года объем частных денежных переводов в Украину вырос на 2,4% - до $3,7 против аналогичного периода в 2019 году.
В целом, за четыре месяца 2020 года через неформальные каналы в Украину перевели $1,6 млрд (43,1% общего количества переводов), через контрсчета банков $1,4 миллиарда (37,7%), через международные платежные системы — $0,7 миллиарда (19,2%).
Напомним, что в апреле в Финляндию чартерным рейсом организованным по просьбе финских фермеров вылетели на уборку клубники украинские заробитчане.