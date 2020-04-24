В Финляндию чартерным рейсом организованным по просьбе финских фермеров вылетели на уборку клубники украинские заробитчане.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Отмечается, что это первый чартер, который фины организовали по просьбе тамошних фермеров. Полетело около двухсот украинцев. А вообще к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины.

Списки лиц и спецрейсы согласовывают с нашим Министерством иностранных дел. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной.

После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин. В докоронавирусные времена за год в Финляндию на заработки ездили около 15 тысяч украинцев.

В начале апреля сообщалось, что Финляндия в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса может запустить чартеры для сезонных работников из Украины.



