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В Финляндию чартерным рейсом организованным по просьбе финских фермеров вылетели на уборку клубники украинские заробитчане.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Отмечается, что это первый чартер, который фины организовали по просьбе тамошних фермеров. Полетело около двухсот украинцев. А вообще к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины.
Списки лиц и спецрейсы согласовывают с нашим Министерством иностранных дел. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной.
После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин. В докоронавирусные времена за год в Финляндию на заработки ездили около 15 тысяч украинцев.
В начале апреля сообщалось, что Финляндия в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса может запустить чартеры для сезонных работников из Украины.
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В Финляндию чартерным рейсом организованным по просьбе финских фермеров вылетели на уборку клубники украинские заробитчане.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Отмечается, что это первый чартер, который фины организовали по просьбе тамошних фермеров. Полетело около двухсот украинцев. А вообще к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины.
Списки лиц и спецрейсы согласовывают с нашим Министерством иностранных дел. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной.
После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин. В докоронавирусные времена за год в Финляндию на заработки ездили около 15 тысяч украинцев.
В начале апреля сообщалось, что Финляндия в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса может запустить чартеры для сезонных работников из Украины.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов