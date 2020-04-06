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Финляндия в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса может запустить чартеры для сезонных работников из Украины.
Об этом сообщила старший специалист Министерства труда Финляндии Лаура Перхеентупа, передает РБК-Украина.
Издание пишет, что финские фермеры уже столкнулись с острым дефицитом рабочей силы, а стоимость продуктов питания в стране вырастет, если весенние полевые работы не проведут в срок.
На сегодня местное министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников. По словам Лауры Перхеентупа, они должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы. Речь идет примерно о 1500 работников из третьих стран.
Кроме того, власти намерены провести рекламную кампанию для привлечения на фермы местных жителей из числа безработных, а также студентов, школьников и беженцев.
Напомним, что жителю Тернополя, который вернулся с заработков в Польше, пришлось провести ночь на улице, так как жена не пустила его домой.
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Финляндия в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса может запустить чартеры для сезонных работников из Украины.
Об этом сообщила старший специалист Министерства труда Финляндии Лаура Перхеентупа, передает РБК-Украина.
Издание пишет, что финские фермеры уже столкнулись с острым дефицитом рабочей силы, а стоимость продуктов питания в стране вырастет, если весенние полевые работы не проведут в срок.
На сегодня местное министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников. По словам Лауры Перхеентупа, они должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы. Речь идет примерно о 1500 работников из третьих стран.
Кроме того, власти намерены провести рекламную кампанию для привлечения на фермы местных жителей из числа безработных, а также студентов, школьников и беженцев.
Напомним, что жителю Тернополя, который вернулся с заработков в Польше, пришлось провести ночь на улице, так как жена не пустила его домой.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь