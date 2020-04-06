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Жителю Тернополя, который вернулся с заработков в Польше, пришлось провести ночь на улице, так как жена не пустила его домой.
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской области.
Утром мужчина обратился за помощью к полицейским, после чего его отправили проходить самоизоляцию в медучреждении.
— Сотрудники полиции направили данного мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины, - рассказал заместитель начальника Тернопольского отдела полиции Иван Рыбчак.
Напомним, что людям, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, будет запрещено выходить на улицу вообще, а людям, которые находятся на самоизоляции – разрешено не чаще двух раз в неделю.
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Жителю Тернополя, который вернулся с заработков в Польше, пришлось провести ночь на улице, так как жена не пустила его домой.
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской области.
Утром мужчина обратился за помощью к полицейским, после чего его отправили проходить самоизоляцию в медучреждении.
— Сотрудники полиции направили данного мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины, - рассказал заместитель начальника Тернопольского отдела полиции Иван Рыбчак.
Напомним, что людям, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, будет запрещено выходить на улицу вообще, а людям, которые находятся на самоизоляции – разрешено не чаще двух раз в неделю.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь