Жителю Тернополя, который вернулся с заработков в Польше, пришлось провести ночь на улице, так как жена не пустила его домой.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской области.

Утром мужчина обратился за помощью к полицейским, после чего его отправили проходить самоизоляцию в медучреждении.

— Сотрудники полиции направили данного мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины, - рассказал заместитель начальника Тернопольского отдела полиции Иван Рыбчак.

Напомним, что людям, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, будет запрещено выходить на улицу вообще, а людям, которые находятся на самоизоляции – разрешено не чаще двух раз в неделю.