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Людям, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, будет запрещено выходить на улицу вообще, а людям, которые находятся на самоизоляции – разрешено не чаще двух раз в неделю.
Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал на брифинге в субботу, 4 апреля.
– Относительно людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание. А люди, которые находятся на самоизоляции, не чаще чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости, - сказал он.
Он отметил, что должны быть приняты более жесткие ограничительные меры, чтобы не допустить пик заболеваемости.
– Если мы не будем принимать более жесткие ограничительные карантинные меры, то мы можем ожидать пик заболеваемости уже начиная с 14-15 апреля. Это может привести к большому массовому поступлению тяжелых больных в учреждения здравоохранения и большому количеству негативных последствий, в том числе летальных, - подчеркнул Виктор Ляшко.
Напомним, согласно постановлению правительства от 2 апреля, людям на самоизоляции, о которых некому позаботиться, будет разрешено выходить в масках за продуктами и лекарствами не более чем на 2 километра от дома.
Самоизолироваться должны те, кто у кого есть подозрение на коронавирус или контактировавшие с больным, также больные COVID-19, не требуюющие госпитализации и люди старше 60 лет (кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID- 19 или обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры).
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Людям, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, будет запрещено выходить на улицу вообще, а людям, которые находятся на самоизоляции – разрешено не чаще двух раз в неделю.
Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал на брифинге в субботу, 4 апреля.
– Относительно людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание. А люди, которые находятся на самоизоляции, не чаще чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости, - сказал он.
Он отметил, что должны быть приняты более жесткие ограничительные меры, чтобы не допустить пик заболеваемости.
– Если мы не будем принимать более жесткие ограничительные карантинные меры, то мы можем ожидать пик заболеваемости уже начиная с 14-15 апреля. Это может привести к большому массовому поступлению тяжелых больных в учреждения здравоохранения и большому количеству негативных последствий, в том числе летальных, - подчеркнул Виктор Ляшко.
Напомним, согласно постановлению правительства от 2 апреля, людям на самоизоляции, о которых некому позаботиться, будет разрешено выходить в масках за продуктами и лекарствами не более чем на 2 километра от дома.
Самоизолироваться должны те, кто у кого есть подозрение на коронавирус или контактировавшие с больным, также больные COVID-19, не требуюющие госпитализации и люди старше 60 лет (кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID- 19 или обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры).