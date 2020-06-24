IKEA заявила, что пересмотрит свою сеть поставок древесины в Украине после сообщения о якобы незаконной вырубке деревьев в горах Карпат, где живут исчезающие рыси и бурые медведи.

Об этом сообщает Reuters.

«IKEA не использует древесину, которую незаконно вырубили. Мы признаем, что незаконная лесозаготовка остается широко распространенной глобальной проблемой, и активно работаем над внедрением мероприятий для проверки соответствия наших поставщиков законности», — отметили в компании, отметив, что начали независимый аудит сети поставок в Украину.

Также ситуацию корреспонденту Укринформа прокомментировала директор ООО «ВГСМ» Ирина Мацепура. Компания производит продукцию для IКЕА в Большом Бычкове на Закарпатье.

«В исследовании Earthsight, которое сейчас цитируют СМИ, речь идет о сомнительном происхождении украинской древесины для гиганта деревообработки ИКЕА. Качество этого исследования настолько низкое, что исследователи даже не разобрались в базовых вопросах. Основная претензия у них — о происхождении древесины для эко-стула «Терье», который мы в ООО «ВГСМ» даже не производим. Кроме того, в отчете превышены объемы древесины — они говорят о 90 тысяч кубометров древесины, мы же за год перерабатываем максимум 40 тысяч, и то не вся эта древесина происходит из Великобычковского лесхоза. Это — очень существенно», — отметила Ирина Мацепура.

Она также добавила, что все претензии европейских исследователей основаны на нестыковках европейского и украинского законодательства по ведению лесохозяйственной деятельности.

Напомним, британская неправительственная организация Earthsight заявила, что IKEA продает буковые стулья, произведенные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах украинских Карпат, где живут исчезающие виды рысей и медведей.