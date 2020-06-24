Компания Ikea продает буковые стулья, произведенные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах украинских Карпат, где живут исчезающие виды рысей и медведей.

Об этом говорится в 18-месячном расследовании британской неправительственной организации Earthsight.

Незаконная древесина была использована в производстве ряда известных товаров, в частности ее легендарных складных стульев, складных стульев (из панелей) Terje и популярных стульев к обеденному столу Ingolf.

Ежегодно продаются десятки тысяч стульев, произведенных из незаконной древесины, в магазинах Ikea по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии.

Отмечается, что такая вырубка возможна из-за коррумпированности государственных лесохозяйственных предприятий.

— Незаконная вырубка лесов для производства буковых стульев Ikea продолжалась даже во время мирового локдауну (карантина) в связи с Covid-19 в апреле 2020 года, — говорится в сообщении.

Немало мебели из ДСП с меламиновым покрытием Ikea также произведенные из украинской древесины подозрительного происхождения.

Во время правления Виктора Януковича в 2011-14 годах, на оффшорные счета его коррумпированных друзей от иностранных компаний поступали миллионы долларов в качестве взяток за доступ к лесоматериалам.

Исследование Earthsight показывают, что, с высокой вероятностью, древесина, за которую были уплачены такие взятки, впоследствии попала в Ikea и превратилась в ее товары. Ikea - крупнейший потребитель древесины в мире. В 2019 году для производства ее продукции было использовано 21 миллион кубометров бревен. Если сложить их концами друг к другу, их длина сможет семь раз охватить Землю. Earthsight подсчитала, что компания использует примерно одно дерево ежесекундно.

Чтобы предотвратить попадание в цепь поставок древесины, заготовленной незаконно и с нарушением принципов устойчивости, Ikea основном возлагается на Лесной попечительский совет (ЛОР - Forest Stewardship Council, FSC), что образует проводящую систему зеленого маркировки древесины в мире.

Незаконная древесина в буковых стульях Ikea имеет сертификат FSC, как и много бревен, за которые было заплачено взятки за времен Януковича. Украинские лесоводы-информаторы рассказали Earthsight, как ревизоры FSC общаются с их коррумпированным начальством и как легко обвести их вокруг пальца.

Отмечается, что такие неудачи FSC, как в Украине, повторяются во всем мире. Безумная незаконная вырубка леса.

Напомним, Шведская компания IKEA, которая специализируется на продаже мебели и товаров для дома, до сих пор не может удовлетворить спрос на свои товары в Украине после запуска онлайн-магазина.