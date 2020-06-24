Николаевские предприниматели пожаловались на депутатов областного совета, которые «провалили» голосование за освобождение ФОПов от арендной платы за коммунальное имущество области на время карантина. Они требуют вынести проект решения на сессию повторно.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Александр Гарбуз с 2017 года арендует помещение на территории областного госпиталя ветеранов войны. На 25 квадратных метрах он обустроил небольшой буфет и ежемесячно платит в областной бюджет 1200 гривен аренды.

— Начиная с 16 марта и до конца мая мы не работали. Весь вопрос заключается в аренде, которую мы еще заплатили за март и апрель. В мае я не заплатил, хотя платежки приносили регулярно, — рассказал предприниматель.

Согласно постановлению Кабмина, все органы местного самоуправления должны были освободить таких предпринимателей от арендной платы в месяцы вынужденного простоя во время карантина. К примеру, Николаевский горсовет такое решение принял.

12 июня во время сессии облсовета депутаты «провалили» голосование. Поддержали проект решения 19 депутатов из 40 присутствующих, остальные не голосовали вообще.

Николаевские предприниматели настаивают на повторном рассмотрении вопроса и написали обращения на главу облсовета Викторию Москаленко и главу облгосадминистрации Александра Стадника.

Напомним, что во время карантина Николаевский городской совет обратился с просьбой к владельцам рынков и торговых павильонов освободить от арендной платы предпринимателей, которые вынужденно не работают из-за пандемии.

Ранее в Николаевской облгосадминистрации рассказали о том, как планируют помогать бизнесу в условиях экономического кризиса, связанного с карантинными ограничениями. Предпринимателям предлагают участвовать в госкредитовании и смотреть видеоролики на YouTube о выходе из кризиса.