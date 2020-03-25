Николаевский городской совет обратился с просьбой к владельцам рынков и торговых павильонов освободить от арендной платы предпринимателей, которые вынужденно не работают из-за карантина.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в Instagram, передают НикВести.

— Мы обращаемся ко всем руководителям организаций и рынков, чтобы они тех людей, которые оплачивают у них аренду за рабочие места, освободили от этой аренды. Тех, кто сейчас не работает. Я имею ввиду промышленную группу товаров, которая сегодня есть на рынках, но не может торговать, — уточнил он.

Александр Сенкевич добавил, что «завтра собственники этих рынков прибегут к нам и будут просить освободить их от налогов на землю».

Напомним, предприниматели, осуществляющие торговлю на рынке компании «Универсал-ЮГ», связанной с депутатом Николаевского городского совета, членом так называемой «группы Солтыса» Анатолием Дюминым, устроили митинг против закрытия рынка на время карантина и грозятся перекрывать дороги.

Ранее сообщалось, что структурные подразделения исполнительных органов Николаевского городского совета передают в пользование медиков свой автопарк.