Предприниматели, осуществляющие торговлю на рынке компании «Универсал-ЮГ», связанной с депутатом Николаевского городского совета, членом так называемой «группы Солтыса» Анатолием Дюминым, устроили митинг против закрытия рынка на время карантина и грозятся перекрывать дороги.

Об этом свидетельствует видеосюжет телеканала «NewsOne», который вышел в эфире вчера, 23 марта, сообщают НикВести.

Как известно, на прошлой неделе, в связи с угрозой распространения коронавируса, в Николаевской ОГА было принято решение о приостановке работы всех рынков на территории области, начиная с 23 марта.

Продавцы рынка, который расположен на пересечении улицы 6-я Слободская и проспекта Центрального, утверждают, что работают на рынке с соблюдением всех санитарных норм: работают в масках, перчатках, пользуются антисептиками. Они не согласны с запретом работы на время карантина.

Ольга Пальчик

— У нас очень много товара, на более 100 тысяч. Мы уже , конечно, пролоббировали эту ситуацию, попросили все цехи, поставщиков, чтобы они приняли обратно эту продукцию. Но никто не хочет принимать. Как нам быть? Мы протираем прилавки, заходят не более 1 - 2 человек, да и людей мало ходит сейчас… Как-то надо продать эту продукцию, - рассказала предприниматель Ольга Пальчик.

Люди жалуются, что должны платить за аренду торговых помщеений и электричество.

Марина Сабодаш

— Мало того, что теряют на продукции. Плюс еще - это налоги, которые они платят как предприниматели, плюс еще аренда, которая платится… Это все взаимосвязано. Никто не освобождает людей от этих все оплат. Фактически, здесь не рынок, а комплекс торговых павильонов. Здесь скопления людей нет. Люди заходят в маленькие магазинчики. Почему через дорогу стоит магазин - он работает, а здесь магазины закрыли, - сказала Марина Сабодаш, которая в сюжете указана как представитель партии «Оппозиционная платформа - За життя».

Марина Сабодаш, фото: Преступности.НЕТ

Напомним, во время местных выборов в октябре 2015 года замдиректор рынка «Универсал ЮГ» Марина Сабодаш была фигурантом уголовного производства, связанного с подкупом членов избирательной комиссии на округе №34, где победил кандидат в депутаты Николаевского городского совета Анатолий Дюмин. 24 октября Марину Сабодаш задержала полиция с пакетом, где находились пачки с гривневыми купюрами на сумму 27 тысяч гривен и 39 пустых конвертов. Впоследствие она была отстранена от должности главы избирательной комиссии. Известно также, что Марина Сабодаш официально была помощницей депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина.

Предприниматели требуют, чтобы власть объяснила, будет ли помощь и льготы на время карантина.

— Мы, предприниматели, даем на город очень большие суммы денег: от аренды, от налогов. Также мы платим за продавцов сумасшедше деньги, за реализаторов. Почему нас никто не слышит?, - сказала работница рынка.

Торговцы написали обращение к главе Николаевской ОГА. Они утверждают, что если власть их не услышит - будут перекрывать дороги, сказано в сюжете.

Компания «Универсал-ЮГ» зарегистрирована в Николаеве по улице Чигрина (Пограничная), 242-В. По данному адресу зарегистрировано также фермерское хозяйство «Кинбурн», владельцем которого является депутат Анатолий Дюмин. Владельцем компании «Универсал-ЮГ» числится его дочь, Анжелика Дюмина.

Как известно, Анатолий Дюмин входит в состав депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском горсовете, руководит которой скандальный депутат Олег Солтыс. Также в состав группы входят депутаты от фракции «Наш край» Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Сергей Шульгач и Сергей Мотуз, а также депутаты Николай Пономарев и Сергей Жайворонок, избранные от «Оппозиционного блока».

Объясняя свое решение вступить в так называемую «группу Солтыса», Анатолий Дюмин заявил, что не может быть в оппозиции к главе облгосадминистрации Александру Стаднику.