Начиная с понедельника, 23 марта, в Николаевской области приостановят работу все рынки. Об этом стало известно во время пресс-конференции, которая проходила в субботу в Николаевской ОГА по ситуации с коронавирусом, сообщают НикВести.

Выяснилось, что соответствующее решение было принято на комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Николаевской областной государственной администрации в пятницу, 20 марта. Отметим, что на официальном сайте Николаевской ОГА отсутствует какая-либо информация об этом.

Отвечая на вопросы журналистов, начальница управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпотребслужбы в Николаевской области Лариса Бурденко рассказала, что необходимость такого решения обусловлена тем, что рынки - это место большого скопления людей.

— Есть подозрения, есть обеспокоенность теми мероприятиями, когда в Черновицкой области один человек приехал, в селе пообщался… Поэтому было принято решение, как написано в решении СНБО, закрыть всю промышленную группу, а рынки пищевые там не стояли. За эти 4 дня, когда мы объезжали и смотрели, мы увидели тенденцию. Первое, у нас в трамваи садятся старенькие бабушки и едут на рынок, они скапливаются. Мы увидели, что на рынках, даже при условии дезинсекции, невозможно обеспечить защиту этих людей. Поэтому сегодня стоит такой вопрос, что давайте ограничим всеми возможными методами на некоторое время, до того времени, когда либо сами рынки создадут условия, когда мы сможем это дистанционно делать, либо закончится время и мы будем понимать, что мы уже вне опасности. И поэтому решение по рынкам принято такое. Было принято решение, что, учитывая то, что нет подтвержденного случая, и есть такое, что предприниматели, которые торгуют скоропортящейся продукцией, уже завезли эту продукцию с вечера на рынок, и сегодня создать такой коллапс, что мы пришли и сказали «Все!» - мы понимаем. Поэтому, было сообщено, руководство сделало информацию, работникам полиции большая благодарность за то, что они проведи разъяснительную работу, несмотря на то, что рынки официально закрываются с понедельника. Сегодня, объезжая рынки, мы увидели, что скопления людей нет. Рынки работают, но сегодня некоторые, кто допродает, - рассказала Лариса Бурденко.

В свою очередь, начальник главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин рассказал, что полиция будет следить за выполнением этого решения.

— У нас нет цели наказывать. У нас есть цель разъяснить людям, предупредить. Из 25 областей в 11 областях закрыты все рынки. У нас 53 рынка на всю Николаевскую область, 22 закрыты. Больше нас нет по государству, у кого не закрыты рынки. Это говорит о том, что мы наших людей слышим и видим. Пусть и люди нас услышат: у нас нет цели наказать, у нас есть цель разъяснения. Тех, кто не будет понимать - на тех придется составлять материалы. Потому что большое скопление людей может быть только на рынке. Там люди преклонного возраста, поэтому еще раз просьба отнестись к этому решению с пониманием, - сказал Александр Анохин.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.