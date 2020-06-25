Во время карантина рынок украинского фриланса сначала сбавил обороты, но потом поднялся до рекордных показателей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования украинского фриланс платформы Freelancehunt, передаёт Экономическая правда.

— Общая картина на украинском рынке фриланса этой весной была изменчивой. В марте и апреле показатели больше всего «просели». Совокупный бюджет всех проектов на платформе Freelancehunt в эти два месяца составил по 28 миллионов гривен, что сопоставимо с послепраздничным январем.Впрочем, уже май стабилизировал ситуацию и показал уверенный рост, прибавив за месяц 5 миллионов в бюджеты, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за май по количеству заказов быд зафиксирован абсолютный рекорд.

— Сравнив количество заказов по месяцам, можно увидеть, что их объем уменьшился незначительно. В марте количество проектов сократилось на 10%, но уже апрель вернул все на свои места. Май не только продемонстрировал рост во всех отношениях, но и позволил зафиксировать абсолютный рекорд. Если в среднем на сервисе за неделю публикуется 3600-3800 проектов, то в мае этот показатель вырос до 4200-4300 заказов, - добавили в компании.

При этом, динамичный прирост наблюдался также со стороны самих фрилансеров. Пик активности пришелся на первые недели карантина. Так, с 16 по 22 марта на сервисе был отмечен скачок новых регистраций. По отношению к аналогичному периоду в феврале прирост составил 43,8%.

Напомним, что Международный валютный фонд обновил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9% с 3%, в первой половине года пандемия коронавируса имела более негативное влияние на экономическую активность, чем прогнозировалось ранее.