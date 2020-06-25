Кабинет министров выделил 754 миллионов гривен из резервного фонда западным областям Украины, которые пострадали от наводнений.

Так, на внеочередном заседании правительства деньги согласовали направить на помощь населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей.

Правительство поддержало предложение, озвученное министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко.

Деньги выделили:

— Ивано-Франковской области - 480 миллионов гривен;

— Черновицкой - 30 миллионов гривен;

— Закарпатской - 30 миллионов гривен;

— Львовской - 10 миллионов гривен.

На работы в этих областях для Госводагентства предусмотрели 92 миллиона гривен, Гослесагентства — 30 миллионов гривен. Кроме этого министр внутренних дел Арсен Аваков предложил выделить 82 миллиона гривен, для МВД: 41 миллион гривен для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 22 миллиона — для Нацгвардии, 19 миллионов — для Нацполиции. За эти деньги работы проводить будут в 5 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской. Кабинет министров такие предложения поддержал.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль утром вылетел в Ивано-Франковскую область, где уже несколько дней бушует непогода.