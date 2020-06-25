Кабинет министров выделил 754 миллионов гривен из резервного фонда западным областям Украины, которые пострадали от наводнений.
Так, на внеочередном заседании правительства деньги согласовали направить на помощь населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей.
Правительство поддержало предложение, озвученное министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко.
Деньги выделили:
— Ивано-Франковской области - 480 миллионов гривен;
— Черновицкой - 30 миллионов гривен;
— Закарпатской - 30 миллионов гривен;
— Львовской - 10 миллионов гривен.
На работы в этих областях для Госводагентства предусмотрели 92 миллиона гривен, Гослесагентства — 30 миллионов гривен. Кроме этого министр внутренних дел Арсен Аваков предложил выделить 82 миллиона гривен, для МВД: 41 миллион гривен для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 22 миллиона — для Нацгвардии, 19 миллионов — для Нацполиции. За эти деньги работы проводить будут в 5 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской. Кабинет министров такие предложения поддержал.
Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль утром вылетел в Ивано-Франковскую область, где уже несколько дней бушует непогода.
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Кабинет министров выделил 754 миллионов гривен из резервного фонда западным областям Украины, которые пострадали от наводнений.
Так, на внеочередном заседании правительства деньги согласовали направить на помощь населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей.
Правительство поддержало предложение, озвученное министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко.
Деньги выделили:
— Ивано-Франковской области - 480 миллионов гривен;
— Черновицкой - 30 миллионов гривен;
— Закарпатской - 30 миллионов гривен;
— Львовской - 10 миллионов гривен.
На работы в этих областях для Госводагентства предусмотрели 92 миллиона гривен, Гослесагентства — 30 миллионов гривен. Кроме этого министр внутренних дел Арсен Аваков предложил выделить 82 миллиона гривен, для МВД: 41 миллион гривен для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 22 миллиона — для Нацгвардии, 19 миллионов — для Нацполиции. За эти деньги работы проводить будут в 5 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской. Кабинет министров такие предложения поддержал.
Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль утром вылетел в Ивано-Франковскую область, где уже несколько дней бушует непогода.