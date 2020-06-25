С начала карантина 1920 николаевских предпринимателей обратились в службу занятости за компенсацией по частичной безработице.

Об этом стало известно во время встречи руководства центра занятости, мэра Николаева и предпринимателей, написал городской голова в Facebook.

«Встреча касалась темы пособия по частичной безработице во время карантинных мероприятий. Идея заключается в том, что государство компенсирует через службу занятости утраченные за время карантина зарплатные средства предпринимателя или его работников», — отметил Александр Сенкевич.

На сегодня 1920 николаевских предпринимателей обратились в службу занятости за частичной компенсацией. Всего для Николаева выделили 38 миллионов гривен, из которых заявлено уже 11,1 миллиона гривен и выплачено компенсаций на 5,9 миллиона.

Напомним, социсследование показало, что вопрос безработицы и трудоустройства волнует 32% украинцев.

Также сообщалось, что потребнастроения украинцев в мае выросли после 4-месячного падения.