Потребительские настроения украинцев в мае 2020 года улучшились на 10,1 пункта – до 76,3 пункта по 200-бальной шкале, а оценка ими своего текущего положения – на 5,9 п., до 57,4 п., свидетельствуют данные исследовательского агентства Info Sapiens, обнародованные на его сайте, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

«Индекс потребнастроений вырос в мае и вернулся на уровень марта 2020. Главным фактором роста является улучшение ожиданий относительно личного материального положения, что, вероятно, связано с прекращением жесткого карантина», – отметили аналитики Info Sapiens.

Согласно исследованию, рост индекса текущего положения (ИТП) произошел в связи с ростом индекса целесообразности крупных покупок на 9,8 п. - до 55,1 п., а также ростом индекса текущего личного материального положения на 2 п. – до 54,3 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в апреле вырос на 12,9 п. – до 90,7 п. В частности, ожидания изменений личного материального положения выросли на 22,7 п. – до 92,5 п., тогда как ожидания развития экономики на протяжении ближайших пяти лет снизились на 3,2 п. – до 106 п. Кроме того, индекс ожиданий на ближайший год вырос на 19,1 п. – до 73,7 п., свидетельствуют данные Info Sapiens.

В отчете указано, что в апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 17,1 п. и составил 151,8 п., а инфляционные ожидания респондентов – на 7,2 п., до 165,4 п. В то же время ожидания относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев улучшились на 10,3 п. – до 136,5 п.

Как сообщалось, в январе 2020 года потребнастроения ухудшились до 89 п., вернувшись к уровню июля-2019 года, в феврале – до 81,9 п. (к уровню мая-2019), в марте – до 73 п. (к уровню апреля-2019), а в апреле – до 66,2 п.