Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 1,8 миллиона гривен на содержание кладбищ до конца 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер по уходу за городскими кладбищами с ожидаемой стоимостью работ в 1 миллион 800 тысяч гривен, который подрядчик должен будет осуществлять до 31 декабря 2020 года на площади 16,8 гектаров.

В соответствии с тендерной документацией победитель будущего аукциона должен будет осуществлять уход за Центральным городским кладбищем, Корабельным (2 кладбища), на Водопое, в Соляных, за Терновским кладбищем, Широкобальским, Матвеевским (2 кладбища), Варваровским, Древнерусским, Интернациональным, за кладбищем в микрорайоне Б. Корениха, и за кладбищем в микрорайоне Малая Корениха.

Подрядчик должен будет подметать территории, загружать мусор вручную, нагружать и вывозить мусор специализированным транспортом, загружать мусор и снег вручную, вывозить снег, посыпать дорожки песком, очищать территории от снега механизированным способом и прочее.

Напомним, что ранее департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратил больше 3 миллионов гривен на содержание кладбищ на протяжении четырех месяцев.