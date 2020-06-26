Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 6,6 миллионов гривен на восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах государственного значения области.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники собираются до 30 ноября 2020 года восстановить разметку на дорогах за 6 миллионов 667 тысяч 819 гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик должен будет выполнить работы на трассе М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Николаев через город Кривой Рог, Н-24 Благовещенское - Николаев, Т-15-06 Николаев - Доманевка - Березки, Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха «Черноморка».

На данный момент чиновники изучают предложения участников. Аукцион по определению победителя закупки будет проведен 30 июня.

Напомним, в Службе автомобильных дорог Николаевской области рассказали, что работают круглые сутки, чтобы быстрее завершить капитальный ремонт отдельных участков автодороги Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев».