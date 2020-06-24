В Службе автомобильных дорог Николаевской области рассказали, что работают круглые сутки, чтобы быстрее завершить капитальный ремонт отдельных участков автодороги Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев».

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В частности, идет ремонт участков трассы в Витовском, Новоодесском и Баштанском районах.

Указывается, что на указанных участках трассы ведутся работы по разборке существующей дорожной одежды, стабилизация основания земляного полотна негашеной известью для снятия переувлажнения почвы, устройство дренирующего слоя основания по всей ширине с ЩПТ-20, устройство распространения дорожной одежды, устройство обочин и искусственных сооружений.

— Для меня качество является ключевым требованием к дорожным ремонтам, а не статистика! Согласно договору, подрядчик гарантирует это — устранять какие-либо недостатки за свой счет. Стараюсь контролировать лично, а также приглашаю участвовать в контроле общественность области. Проездные дороги нужны везде, поэтому качественное восстановление дорог в области имеет большое значение. Но обязательно мы должны защитить обновленные автодороги! Неконтролируемое движение перегруженных транспортных средств — одна из основных причин интенсивного разрушения автомобильных дорог. Чтобы предотвратить неправильную эксплуатацию дорог, на Николаевщине будем внедрять системы WiM. Только общими силами мы будем иметь хорошие автодороги в Николаевской области, - сказал глава САД в Николаевской области Владислав Невеселый.

Отмечается, что в связи с проведением капремонта на участках трассы «Кропивницкий — Николаев» также закрывают проезд для фур весом больше 10 тонн.

Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев» и Н-11 «Днепр — Николаев».

Капремонт трассы Н-14 «Николаев — Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен, начался в начале марта 2020 года.

При этом, к конце месяца Укравтодор показал ход капитального ремонта трассы Н-14 «Николаев — Кропивницкий», который проходит в рамках «Большого строительства дорог».