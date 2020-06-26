Испанское правительство начинает с сегодняшнего дня выплачивать безвозмездную денежную помощь всем малоимущим гражданам. В программу денежной поддержки включены 850 000 семей или 2,3 миллиона человек.

Об этом сообщает Лига.

Сумма выплаты - 462 евро в месяц, к которой добавляется 139 евро на каждого члена семьи получателя, но не больше 1015 евро на семью. На выплату «минимальной жизненной ренты», как ее официально называют в Испании, правительство будет тратить 3 млрд евро в год.

В Программой поддержки могут пользоваться и люди, не имеющие испанского гражданства, но проживающие в стране. В основном это эмигранты из стран Северной Африки и Восточной Европы.

Выплата минимальной жизненной ренты не связана с пандемией COVID-19. На ее введении долгое время настаивала популистская партия Подемос, входящая в правящую коалицию. Один из лозунгов партии – борьба с бедностью.

Напомним, что городские власти Киева выделят материальную помощь в размере от 50 до 70 тысяч гривен пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках. Семьи пяти погибших получат по 100 тысяч гривен.